По словам Хомутовской, только контрнаступление ВСУ ускорит развязку военных действий

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда и чем в Украине закончатся боевые действия. Как и другие астроэксперты, таролог заявила, что преимущество в войне с россией будет на стороне ВСУ, но только если будет контрнаступление.

В интервью tsn.ua Хомутовская заявила, что только после большого наступления украинских военных весной этого года будет подписание всех соглашений. Это произойдет осенью.

"Подписание всех соглашений будет после военной развязки – огромного наступления. Сразу скажу, что, как и смотрела раньше, то война может закончиться в конце весны. У нас активные действия должны завершиться именно в первой половине этого года, а вот подписание будет осенью", – рассказала таролог.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.