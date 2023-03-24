У двух знаков Зодиака осуществятся мечты уже в апреле

Этим индивидуумам звезды посылают удачу

Весна — удачный период, чтобы знакам Зодиака осуществить свои мечты и реализовать планы. Как некоторым индивидуумам повезет в конце марта, так "фартовым" для них станет и апрель.

Этот месяц подготовил двум представителям зодиакального круга много радости и успех. Ночные светила посылают удачу и награду за старания людям, рожденным под созвездиями Льва и Девы. Об этом пишет meta.

Лев

Львы получат то, о чем давно мечтают. Им невероятно повезет как в личной жизни, так и в карьере. Возможно, им сделают предложение руки и сердца, предложат новую должность, повысят зарплату. Также Львы могут отправиться в заслуженный отпуск, навестить дальних родственников или друзей. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Дева

Одиноким Девам посчастливится встретить свою вторую половинку, которая обеспечит им комфорт и стабильность. С таким человеком будет легко и интересно. Семейные представители знака решатся на новый этап в отношениях — они захотят стать родителями. Это идеальный месяц, чтобы укрепить отношения со своим партнером. Чего ждать сегодня Деве, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака финансово повезет в апреле 2023 года. Всего двум везунчикам удастся разбогатеть.