Гороскоп на 25 марта: кто-то поставит себе новые цели, а кому-то улыбнется удача в любви

Важно запрограммировать себя на успех, чаще говоря себе "Я все смогу"

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота в Овнов благоприятна для разного рода начинаний, старта или планирования проектов. Удача ждет целеустремленных и активных представителей знака. Вторая половина дня подходит для релаксации, уединения и спокойного отдыха.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Финансовая сфера для Тельцов 25 марта станет самой важной и продуктивной. Астрологи рекомендуют не оставлять дел на завтра, потому что лень в эту субботу может стать опасной привычкой. Самый действенный способ повысить свою продуктивность — дыхательные упражнения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит запрограммировать себя на успех, чаще говоря себе "Я все смогу". Стоит также позаботиться в этот день о своей репутации — постарайтесь оказать ценную услугу коллегам, руководству или родственникам. Не обходите стороной тех, кто к вам внимателен.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нельзя обращать внимание на непрошенные советы окружающих людей, что касается личной жизни. В субботу 25 марта астрологи рекомендуют обращаться за помощью к своей интуиции, к личному опыту. Сделайте ставку на самодостаточности во всех сферах жизни. Добавим, что скоро у Раков начнется "белая полоса".

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи советуют Львам в эту субботу быть добрее к окружающим. Необходимо правильно расставить приоритеты, сфокусировав внимание на любви или на работе. И деловые, и любовные встречи 25 марта обязательно пройдут одинаково успешно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам не стоит в субботу 25 марта жертвовать любовью ради работы. Обратная ситуация тоже не особо приветствуется, лучше найти компромисс. Пойдут на пользу прогулки и легкие пробежки или катания на велосипеде — это идеальные занятия на вечер.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила помогут Весам на любовном поприще. Звезды повысят вашу харизму и обаяние, благодаря которым удастся произвести самое лучшее впечатление на противоположный пол. Вечер подходит для свиданий и знакомств, деловых переговоров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если не искать виновных в своих неудачах, то эта суббота станет самой приятной и продуктивной. Благоприятное время, чтобы разобраться с делами, уделить время себе и любимым людям. Если понадобится моральная поддержка, обратитесь к надежным друзьям — они помогут взглянуть на проблему с неожиданной стороны. Добавим, что скоро у Скорпионов будет новое романтическое приключение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Большая удача в субботу 25 марта ждет мечтательных Стрельцов. Идеальный день для постановки новых целей. Наступает время перемен, поэтому нельзя думать о негативе и заниматься самокопанием. Вечером можно сходить по магазинам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

25 марта Козерогам лучше составить для себя четкий план действий. Это поможет помнить обо всех важных делах. Если придется потратить существенную сумму денег, то лучше не экономить на качестве. Не покупайте ничего сомнительного.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На первый план 25 марта у Водолеев выйдет любовь. Ночные светила помогут вам привлечь больше всего удачи. Стоит сделать паузу в делах и работе. Астрологи рекомендуют обратить внимание на приятном общении и отдыхе, поисках новых увлечений. Кстати, Водолеи — самые сварливые из знаков Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В любви и взаимоотношениях с близкими людьми у Рыб тишь да гладь, зато в сфере финансов ожидаются "скачки". Чтобы неудачи вас не настигли в самый неподходящий момент, не стоит перекладывать ответственность на других. Дорогостоящие покупки лучше отложить.