Названы счастливчики этих выходных: кто из знаков Зодиака в "белом списке"

Всего трем представителям зодиакального круга улыбнется удача

Астрологи рассказали, на чьей стороне среди знаков Зодиака будет фортуна в период с 25 по 26 марта.

Как передает apostrophe, на этих выходных людям, рожденным под созвездиями Тельца, Скорпиона и Рыб, можно начать воплощение сверхважных проектов. Новые дела, начатые в это время, приведут к успеху, особенно финансовому. Также наладится и на личном фронте.

Телец

Тельцы смогут помириться с близким человеком. Как раз сейчас идеальное время, чтобы наладить отношения с другими людьми. Тельцы могут инициировать откровенный разговор и извиниться за свои "косяки". Все это приведет к примирению. Чего ждать сегодня Тельцу, узнайте в ежедневном гороскопе.

Скорпион

Скорпионам можно смело отправляться в путешествие, о котором они давно мечтали. Если обстоятельства пока не позволяют, тогда даже экскурсия в музей, прогулка на берегу реки или озера станет отличным решением. Главное, чтобы все было в удовольствие. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Рыбы могут услышать признание в любви от человека, с которым они имели неопределенные отношения. Это может быть хороший друг, коллега или даже сосед. С таким человеком Рыбам будет очень хорошо, а их взаимоотношения — крепкими. Каким будет этот день для Рыб, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака финансово повезет в апреле 2023 года. Всего двум везунчикам удастся разбогатеть.