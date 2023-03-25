Гороскоп на 26 марта: знаков ожидают приятные сюрпризы от любимых, а одинокие встретят свою судьбу

Ночные светила будут в гармонии, повезет многим представителям зодиакального круга

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов идеальный день для получения новых знаний, прохождения тренингов, курсов. Если возникнет возможность научиться чему-то новому — нужно действовать не раздумывая. Вечер подходит для выработки полезных привычек. Можно начать делать зарядку по утрам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам 26 марта отлично подходит для финансовой активности — покупок, обмена валюты, вложения средств в новые проекты. Окружающие будут тянуться к тем представителям знака, кто будет излучать жизнелюбие и доброту. Не бойтесь идти на компромиссы. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не исключено, что Близнецам в это воскресенье захочется все бросить и сдаться. Проблемы могут расстроить вас, но точно не приведут к регрессу и потере уверенности. Астрологи советуют продолжать двигаться вперед — без страхов и сомнений, ведь ночные светила на вашей стороне.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятные сутки у Раков для крупных покупок, оформления ипотеки и кредитов. Большое внимание в воскресенье 26 марта стоит уделить здоровью и настроению. Важно заниматься преимущественно теми делами, которые приносят удовольствие, позитив, помогают расслабиться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в этот день можно смело менять обстановку дома: покупать новые аксессуары и мебель, выбрасывать лишний хлам, делать перестановку. Важно избегать меланхоличного настроя, даже если что-то пойдет не так. Вечер посвятите прогулкам или шопингу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы могут узнать много нового о бизнесе, делах, любви. Старый друг поделится очень ценным опытом. Этот тот день, когда можно разглядеть результаты проделанной ранее работы. Ночные светила в гармонии, поэтому ждите приятных сюрпризов от любимого человека.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Интуиция будет давать Весам ценные советы. Если в жизни есть ситуация, выход из которой найти очень трудно, стоит отойти в сторонку. Будьте в роли наблюдателя и выждите момент, когда все само собой устаканится. Астрологи советуют прислушиваться к своему сердцу на личном фронте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Последнее время Скорпионы находятся на одном уровне. 26 марта вам предоставится шанс выйти из зоны комфорта и доказать всем, чего вы стоите. Также есть шанс восстановить отношения, которые были разрушены из-за споров или конфликтов. Добавим, что скоро у Скорпионов будет новое романтическое приключение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Все разговоры в это воскресенье принесут большую пользу. Воспользуйтесь общением с окружающими, чтобы получить ценный совет. Астрологи склоняют вас к наслаждению в вечернее время. Вы можете полностью расслабиться и делать только то, что приносит удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит уделять внимание только на рабочих и профессиональных вопросах, обратите внимание на любимых людей. Одинокие Козероги могут встретить свою судьбу, а семейные — наладить отношения со второй половинкой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В жизни Водолеев наступят глобальные перемены. Для того чтобы они были позитивными, важно нужно отпустить прошлое. Только тогда вы будете счастливы. 26 марта ожидают долгожданные приятные известия. Причем, как в профессиональной, так и в личной сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыб в воскресенье 26 марта ожидает выгодное, но рискованное предложение. Храбро соглашайтесь на него, все получится, а лучше прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам правильное решение. В итоге вы будете вознаграждены. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.