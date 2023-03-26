"Это будет кульминация": известный астролог предвидел развязку войны, но не в 2023 году

По словам Дмитрия Урануса, Украине дадут все необходимое для победы

Украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда война в Украине придет к своей развязке. По словам астроэксперта, тяжелое время в украинских военных продолжается, будут потери с обеих сторон.

В своем Телеграм-канале Дмитрий Уранус заявляет, что такой аспект будет сильнее в сентябре этого года — с 23 по 15 числа. Полностью он распадется только в феврале 2024 года.

В июне-июле 2023 года ожидается пик соединения прогрессивного Меркурия с Марсом карты Украины в 8 доме. "Фактически это будет кульминация войны", – отметил астролог.

В это время Украина получит огромную военную помощь от стран-союзниц и начнется развитие военного производства, сообщает астролог. Он предвещает развязку полномасштабной войны в Украине до весны 2024 года.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.