"Это будет кульминация": известный астролог предвидел развязку войны, но не в 2023 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По словам Дмитрия Урануса, Украине дадут все необходимое для победы
Украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда война в Украине придет к своей развязке. По словам астроэксперта, тяжелое время в украинских военных продолжается, будут потери с обеих сторон.
В своем Телеграм-канале Дмитрий Уранус заявляет, что такой аспект будет сильнее в сентябре этого года — с 23 по 15 числа. Полностью он распадется только в феврале 2024 года.
В июне-июле 2023 года ожидается пик соединения прогрессивного Меркурия с Марсом карты Украины в 8 доме. "Фактически это будет кульминация войны", – отметил астролог.
В это время Украина получит огромную военную помощь от стран-союзниц и начнется развитие военного производства, сообщает астролог. Он предвещает развязку полномасштабной войны в Украине до весны 2024 года.
Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.