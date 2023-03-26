Могут не спать до утра: названы главные совы по знаку Зодиака

Близнецы, Стрельцы и Рыбы часто предпочитают заниматься своими делами в позднее время, лишь бы не вставать слишком рано

Ваш знак Зодиака, по словам астрологов, может рассказать о многом. Даже о том, кто вы – так называемые сова или жаворонок. Возможно, именно ваш гороскоп повлиял на то, что вы стали полуночником.

Ночной распорядок может показаться легкой привычкой, но, по словам астролога Кэтрин Гердес, сова является важной частью личностей этих трех знаков Зодиака – Близнецов, Стрельцов и Рыб. Подробнее об этом пишет bustle.

Близнецы

Близнецам необходимо быть на связи со своими близкими 24/7, поэтому они легко будут разговаривать по телефону до самого утра. С своим активным умом и цифровой привязанностью этот знак попадает в соцсети и может застрять в интернете до позднего часа. Любит делится идеями и болтать с близкими, друзьями или соседями по комнате, теряя при этом счет времени. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Стрельцы всегда готовы к приключениям — независимо от того, сколько часов. Это связано с тем, что огненный знак наиболее подвержен синдрому FOMO (страх упустить возможности). Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите в Instagram Stories, как ваша лучшая подруга-Стрелец отправляется гулять на пляж в три часа ночи. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Мечтательный, часто отстраненный характер Рыб не сулит ничего хорошего для графика сна. Если этому знаку хочется работать, творить или просто поздно ложиться спать, они, скорее всего, откажутся от режима сна. Гороскоп для Рыб на сегодня найдете на сайте.

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