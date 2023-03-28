Везет и в игре, и в любви: названы самые удачливые знаки Зодиака

Овну, Льву, Весам и Стрельцам можно смело испытывать свою удачу в лотерее

Гороскоп может рассказать многое о человека и его склонностях. Если некоторые знаки Зодиака станут любимцами судьбы в апреле-2023, то другим зодиакальным представителям во всем везет по жизни.

По словам астрологов, есть четыре самых удачливых знака Зодиака – это Овен, Лев, Весы и Стрелец. Подробнее о гороскоп для каждого из этой четверки пишет nypost.

Овен

Овен не боится рисковать, выбирает смелый подход и сомнительный вызов. Не боясь неудач, этот знака возвращается снова и снова, чтобы попытать счастья, и в большинстве случаев их смекалка окупается. Например, легенда лотереи и самая удачливая женщина в мире, тоже Овен — Джоан Р. Гюнтер, которая выиграла не один, а четыре многомиллионных джекпота. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Лев

Как гласит поговорка, удача сопутствует смелым, а Лев — воплощение энергии смелости. Обладает животным магнетизмом, который в изобилии привлекает поклонников и благотворителей. Львы доказывают, что битва за удачу выигрывается верой в то, что вы ее заслуживаете. Ярким примером удачливого льва является Фидель Кастро, который успешно пережил более 600 покушений за свою жизнь и умер своей смертью в 90 лет. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Очарование — это спутница удачи, и Весы обладают им в избытке. Эти люди знают, что сказать, и умеют добиваться своего. Весам часто везет на встречи с полезными незнакомцами. Они умеют приходить к успеху за счет отношений, коммуникаций и участия в различных ассоциациях. Не склонные к кропотливому труду, Весы хитры, когда дело доходит до их связей, и удачливы в своей способности извлекать выгоду из дружбы. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Прирожденные оптимисты и отъявленные игроки, Стрельцы буквально генерируют удачу. Они постоянно продвигают свои собственные идеи, рискуют и доверяют свободному падению судьбы, любопытному случаю, который, кажется, всегда ведет их к богатству как в материальном, так и в метафорическом смысле. С гороскопом для Стрельца на сегодня ознакомьтесь на сайте.

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