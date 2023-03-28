Гороскоп на 29 марта: день, когда высока вероятность новых знакомств и отличных предложений

Энергия будет на высоком уровне, и в любом деле будет легко добиться прекрасных результатов.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В первой половине дня Овнам будет сложно войти в рабочий ритм и начать действовать. Постарайтесь сделать легкую работу и перенести все ответственные решения на послеобеденное время. Тогда ваша активность и трудоспособность значительно повысятся. Вечер также подходит для решения вопросов с начальством.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удача в делах сопутствует Тельцам, если они находятся в комфортной знакомой обстановке и работают в своем темпе. Следует быть осторожными с новыми знакомствами: вас могут спровоцировать на необдуманные поступки. Постарайтесь разговаривать о позитивных вещах. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день, чтобы проявить заботу о близких или помочь друзьям в сложной ситуации. Ваше обаяние и обходительность помогут с легкостью находить новых знакомых и добиваться своего. Однако проявите осторожность с малознакомыми людьми. Также серьезные дела лучше перенести.

Рак (22 июня — 22 июля)

Личная жизнь у Раков складывается превосходно: в вашей паре полное взаимопонимание и жизнь кажется чередой приятных моментов, проведенных вместе. Подходящий день для начала большого проекта или нового сложного дела. Прислушайтесь к своему организму: возможно, стоит позаботиться о здоровье. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вам будут поступать интересные предложения с самого утра. Соглашайтесь на самые выгодные из них, и вы не пожалеете. Обстоятельства требуют быстрых и точных решений, на обдумывание и оценку рисков времени, скорее всего, у вас не будет. Не бойтесь сделать ошибку, удача на вашей стороне. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваше желание продвинуться по карьерной лестнице или получить повышение в должности может осуществиться. Обращайте внимание на ситуации, происходящие вокруг, и используйте все выгодные шансы. Принимайте участие в дискуссиях, деловых разговорах, ищите союзников.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Мелкие детали или незначительные события могут оказаться очень важными. Весам надо быть внимательнее в своей работе, тщательно проверять документы или факты, чтобы избежать ошибок. Также 29 марта старайтесь не менять устоявшийся порядок и отложить любые изменения в жизни на потом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Посвятите день своему любимому человеку, признайтесь в любви, покажите, как он вам дорог. Инициативы в личной жизни сейчас пойдут на пользу Скорпиону и упрочат их отношения. Также члены вашей семьи будут благодарны вам за внимание и посильную помощь. Не отказывайтесь от приглашений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Необычный день для Стрельцов, когда с ними могут произойти странные или забавные истории. Возможны интересные запоминающиеся знакомства, как среди вашего профессионального окружения, так и в социальных сетях. Но, соглашаясь на авантюрные предложения, помните об осторожности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Высока вероятность новых знакомств или интересных предложений в интернете. Рассматривайте любые варианты работы или сотрудничества: некоторые из них могут вам понравиться. В первой половине дня закончите все начатые дела или выполните данные ранее обещания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сложные вопросы или отложенные ранее дела Водолеям будут удаваться легко и быстро. Выделите самые трудные из них и приступайте к их решению. Позитивное настроение поможет вам вовремя завершить все дела. Также вас ожидают приятные сюрпризы или судьбоносные встречи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный и плодотворный день. Окружающие будут предлагать вам помощь и поддерживать, чем бы вы не занимались. Если по долгу службы Рыбы окажутся на рабочем месте, то начальство непременно заметит и оценит их работоспособность и заинтересованность в результате. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.