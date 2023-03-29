Гороскоп на 30 марта: кого-то ждет шопинг, а кого-то удачная смена имиджа

Уделите внимание своему здоровью, поддержите иммунитет.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Подходящее время, чтобы заняться уборкой квартиры, наведением порядка в доме. Если вы планировали небольшой ремонт или перестановку, то смело приступайте к этому 30 марта. Также полезно выделить время для личных нужд, посещения парикмахерской, встречи с друзьями или родственниками.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Стоит подумать о своем внешнем виде, программе оздоровления или похудения. Подберите новую диету, комплекс упражнений, сходите на массаж или в сауну. Избегайте перенапряжения: если вы найдете баланс между приятным и полезным, то все усилия принесут плоды, и к лету вы будете выглядеть прекрасно. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День лучше всего подходит для уединенного отдыха и размышлений. Проанализируйте последние события, вспомните, что удалось сделать, а что требует дополнительных усилий. Лучше ограничить любое общение и заниматься легкими делами. Если Близнецы наведут порядок в своих мыслях, то решение придет само собой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Полезно будет следовать своему собственному плану и не подстраиваться под чужие ожидания или правила. Не стоит оставаться наедине со своими мыслями: займитесь делами, хозяйственными вопросами. Вечером 30 марта хорошо встретиться с друзьями или близкими по духу людьми. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вас ждет удачный и благоприятный день: многое будет складываться удачно, позитивные события вас порадуют. Если есть необходимость поработать, то делайте это вместе с коллегами или верными помощниками. Командные действия принесут больше пользы и сохранят хорошее настроение. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День пройдет удачно, если Девы на все происходящее будут смотреть оптимистично и не обращать внимания на неприятные мелочи. Все решения или замечания требуют тщательного обдумывания: не спешите высказывать свое мнение, чтобы избежать ошибок. Полезно провести уборку дома.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вопросы или проблемы, которые не дают вам покоя и все время напоминают о себе, можно успешно решить 30 марта. Энергия Весов находится на высоком уровне, и жажда деятельности будет одолевать их с самого утра. Можно использовать этот шанс и плодотворно поработать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не торопите события, занимайтесь делами в своем темпе и постепенно вы будете двигаться к своей цели. Полезно продумывать свои шаги, планировать все заранее. Сделайте уборку, выбросите старые вещи. Близкие могут оказать вам психологическую поддержку, подбодрить и дать хороший совет. Вечер проведите с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Используйте свои творческие способности и фантазию для выполнения намеченных дел. Найдите интересное занятие, которое требует креативного подхода, и смело беритесь за его воплощение. 30 марта Стрельцам лучше всего будут удаваться именно такие проекты. Эмоциональное перенапряжение скажется на здоровье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Жажда новых ощущений и ярких эмоций будет сопровождать Козерогов 30 марта. Можно немного отвлечься от рутинных ежедневных проблем, однако не стоит забывать о собственной безопасности и возможных последствиях. Также звезды советуют проверить свой бюджет и сократить расходы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для решения старых проблем, выполнения обещаний, подписания документов, которые давно лежат у вас на столе. Не распыляйте свое внимание и силы на многие дела, выберите одно или два и направьте энергию на их выполнение. Скоро в вашей жизни наступят приятные изменения, которых вы ждали, поэтому надо освободить место для новых вещей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Пользуйтесь моментом, когда ваша энергия на очень высоком уровне. Можно решать несколько сложных вопросов сразу, или браться за те дела, что раньше казались невыполнимыми. Связи, которые вы наладите 30 марта, помогут вам в продвижении по карьерной лестнице и в эффективной работе. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.