Легко управляют другими: три главных манипулятора по знаку Зодиака

Весы, Скорпионы и Козероги часто добиваются своего с помощью манипуляций

Астрологи уверены, что знак Зодиака может указывать на ведущие черты характера человека и его склонности. Если некоторые зодиакальные представители выделяются среди других своей злопамятностью, то другие могут быть неприятными окружению из-за привычки манипулировать.

По словам астрологов, главные манипуляторы по знаку Зодиака – это Весы, Скорпион и Козерог. Это тройка может добиваться своего коварно и нечестно, пишет nypost.

Весы

Манипуляции Весов проходят сладко и легко, с парой глотков обаяния. Весы умеют оценить потребности и ожидания другого человека. Способны давать людям ровно столько, чтобы держать их на крючке, и никогда не достаточно, чтобы те чувствовали себя в безопасности. Даже когда кажется, что Весы действуют в интересах другого человека, в этом всегда есть что-то выгодное для них самих. Добавьте к этому, что Весы настолько чертовски симпатичны, что им это сходит с рук. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Скорпион пришел побеждать и выживет любой ценой. Управляют настроением, а иногда и разумом других, не осознавая полностью своей силы. Могут видеть будущее и с вероятностью 70/30 предсказывать действия и мотивы других, поэтому им легко оставаться на шаг впереди. Самые выдержанные и опытные среди Скорпионов становятся мастерами-манипуляторами, которые могут призывать других, чтобы они выполняли их приказы. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Манипуляция — это спорт для Козерога, который по своей природе умеет выявлять слабости других и использовать их для наживы. Козероги в своих худших проявлениях рассматривают людей как шахматные фигуры, а уязвимость — как возможность. Мастаки в газлайтинге, хорошо разбираются в том, как лучше вести себя в жизни, о которой они мечтают. Часто представляют свои манипуляции как серьезную попытку помочь другим раскрыть свой потенциал, но будьте уверены, они пришли, чтобы победить, и они будут карабкаться по трупам и благим намерениям, лишь бы добраться до пресловутой вершины. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

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