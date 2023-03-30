Гороскоп на 31 марта: кого-то ждет повышение на работе, а кого-то романтическая встреча

Идеи или планы, которые придут к вам в голову в эту пятницу, в будущем могут быть очень прибыльными

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте готовы к изменениям, которые входят в вашу жизнь. Стоит принять все, что дает вам судьба, и оптимистично смотреть на происходящее. В любой новой ситуации есть прекрасные возможности для личностного или профессионального роста. 31 марта звезды советуют не быть слишком активными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День ожидается интересный и наполненный разными неожиданными событиями. 31 марта Тельцам важно держать свои эмоции под контролем, не реагировать на происходящее слишком остро. Проблемы, которые последнее время вас постоянно тревожат, могут благополучно разрешиться. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чтобы плодотворно работать и выполнять свои служебные обязанности, Близнецам необходимо навести порядок вокруг, в первую очередь, в своих мыслях и чувствах. Это поможет собраться и сконцентрироваться на неотложных делах. Слушайте коллег или знакомых: они могут подсказать прекрасную идею.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп советует Ракам заняться переменами в своей жизни, впустить в нее что-то новое и позитивное. Полезно больше говорить с окружающими о своих успехах и талантах, рассказывать об интересных идеях. Вам могут оказать помощь и продвинуть ваши идеи авторитетные и влиятельные люди. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Отложите важные встречи и сделки: сейчас вам нужно взять паузу и обдумать все еще раз. Найдите время побыть в одиночестве, подумать о своих целях и постараться их визуализировать. Так вы увидите полную картину происходящего, и вас может посетить гениальная идея или блестящий план действий. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день Девам откроются новые прекрасные возможности. Будьте активнее, больше общайтесь и обращайте внимание на все, что происходит вокруг вас. Начало новых проектов или реализация задуманного 31 марта имеет высокие шансы на успех. Любое дело, за которое вы возьметесь, будет удачным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Новые знакомые могут помочь или вдохновить вас на необычные проекты, поэтому больше общайтесь, заводите разнообразные контакты. День подходит для выполнения того, что вы кому-то обещали: звезды помогут справиться с задачей. Не допускайте перенапряжения, больше отдыхайте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Большего успеха Скорпионы добьются в завершении ранее начатых дел или наведении порядка в своем графике. Это же относится к вашему жилищу: уберите или выбросите вещи, которые вам мешают, освободите место для того, что вам действительно нужно. Также помните о своей вспыльчивости, контролируйте себя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный и благоприятный день. Вам удаются многие сложные дела, общаться легко и приятно. 31 марта Стрельцам полезно больше говорить о своих планах, делиться с окружающими идеями. Возможно кто-то станет вашим верным помощником или вы встретите влиятельного человека.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самое время приступить к решению накопившихся проблем. У вас будет много энергии и даже трудные или неприятные вопросы вам удастся с успехом завершить. Также звезды советуют реалистично посмотреть на ситуацию и понять, что вас действительно не устраивает. Возможно нужна новая тактика.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В личной жизни Водолеев сейчас все складывается прекрасно, но не забывайте говорить своему партнеру о чувствах или делать ему романтические сюрпризы. Если вы пока в поиске своей половинки, 31 марта есть прекрасный шанс встретить кого-то необыкновенного и начать серьезные отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Некоторые перемены могут коснуться вашей работы или служебного положения. Возможно повышение или интересное предложение от деловых партнеров. Если это то, чего вы хотели, то соглашайтесь на предложение. Не давите на окружающих в разговорах, слушайте собеседников, учитывайте их мнения. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.