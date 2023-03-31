Два знака Зодиака судьба испытает на прочность очень скоро

Они могут столкнуться с проблемами уже в апреле

Второй весенний месяц в 2023 году принесет зодиакальным индивидуумам как счастливые моменты, так и совсем не везучие.

Астрологи рассказали, что в апреле столкнутся с испытаниями люди, рожденные под созвездиями Близнецов и Козерога. Им грозят неудачи, неприятные события и новости, пишет meta.

Близнецы

У эмоциональных Близнецов возникнут ссоры с окружающими. Из-за агрессивного характера некоторые конфликты только усугубятся. Есть риск того, что близкие и друзья просто отвернутся от Близнецов. Чтобы не допустить этого, людям данного знака необходимо быть сдержанными по отношению к другим людям. Чего ждать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Козерог

Козерогов в апреле посетят грустные мысли, их может накрыть депрессивное состояние. В этот период начнется "черная полоса", когда ничего не захочется делать. Чтобы избежать подобной проблемы, Козерогам нужно в первую очередь направить энергию в работу над собой, отдохнуть и расслабиться. Каким будет этот день для Козерога, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака финансово повезет в апреле 2023 года. Всего двум везунчикам удастся разбогатеть.

Также "Телеграф" писал, что принесло знакам Зодиака равноденствие в марте. Больше всего будут процветать в ближайшее время огненные представители гороскопа.