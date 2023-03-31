Гороскоп на 1 апреля: лучший день для дальних поездок и проявления эгоизма

Астрологи советуют многим знакам Зодиака быть предельно решительными

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту субботу пристальное внимание Овнам стоит обратить на здоровье. Отдых и релаксация 1 апреля помогут избавиться от недомогания и переживаний. Во второй половине дня будет полезно пообщаться с оптимистично настроенными людьми, развлекаться, заниматься личными делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

1 апреля ночные светила будут находиться в гармонии, поэтому астрологи рекомендуют Тельцам не откладывать на потом важные дела. Эту субботу стоит провести в максимальной активности. Можно заниматься домашними делами, любой сложной работой, а вечер посвятить развлечениям. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Суббота 1 апреля обещает Близнецам положить конец череде неудач: звезды и планеты запустят новый способ бытия. Вам придется осознанно подойти к делам, чтобы удача осталась с вами на долгое время. Помните, что она сопутствует тем, кто готов отказаться от чего-то привычного в пользу нового.

Рак (22 июня — 22 июля)

В жизни Раков наступает идеальный момент, чтобы придирчиво рассмотреть свою жизнь. В эту субботу появится шанс обнаружить то, что тянет вниз, и избавиться от деструктивных факторов. Чтобы все прошло на "ура", следует доводить любой результат до совершенства.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи советуют Львам 1 апреля обратиться к внутреннему миру. В этот день он может оказаться комфортным убежищем, если будет одиноко и тревожно. В зависимости от собственных желаний можно погрузиться в мир грез — посмотрите фильм, послушайте музыку или займитесь духовными поисками.

Дева (24 августа — 23 сентября)

1 апреля астрологи рекомендуют Девам быть предельно решительными. Важно проявлять максимум целеустремленности во всех начинаниях и делах. В противном случае эта суббота может закончиться на минорной ноте. Вечер полезно будет провести на свидании или в компании близких.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В субботу 1 апреля у Весов будет много возможностей для самореализации. Это тот самый день, когда любые средства будут оправданы. Нужно лишь помнить о том, какая цель перед вами стоит сейчас. Вечер идеален для новых знакомств и романтических встреч, флирта и общения. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов благоприятное время для поисков второй половинки. Если вы уже в отношениях, можно посвятить время любимому человеку. Также особенно актуален 1 апреля закон притяжения. Стоит думать только о хорошем, чтобы это хорошее произошло в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В такие дни, как эта суббота, будет полезно заниматься домашними делами — готовкой, уборкой. Большая удача ждет тех Стрельцов, кто стремится к размеренности, однако камнем преткновения может стать отсутствие мотивации. Важно оставаться целеустремленными. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта суббота идеально подходит Козерогам для путешествий, дальних поездок. Ночные светила помогут в новых начинаниях, а также подарят удачу всем представителям знака, кто занимается творческой или интеллектуальной работой. Лучше не откладывать на потом решительные шаги.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила рекомендуют Водолеям ориентироваться 1 апреля на внутреннее чутье, которое будет сигнализировать о поступающих переменах, поэтому не лишним будет ответственнее подойти к обновлениям. Астрологи не советуют пренебрегать рутинными обязанностями и незаконченными делами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб настало время подумать о себе любимых. В субботу 1 апреля вам можно проявлять эгоизм и стараться ради личной выгоды. Но нужно во всем знать меру, чтобы не нажить себе новых врагов или сильно поругаться с любимым человеком.