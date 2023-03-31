Свадьба или судьбоносная встреча: каким знакам Зодиака апрель обещает перемены в личной жизни

Апрель принесет в жизнь Близнецов, Девы и Весов море романтики

В апреле 2023 года звезды обещают карьерные успехи некоторым знакам Зодиака. Другим же представителям зодиакального круга больше повезет в личных отношений, месяц подарит им море любви, внимания и подарков.

Любовный гороскоп на апрель-2023 говорит о том, что свадьба или судьбоносная встреча может произойти в жизни таких знаков Зодиака – Близнецов, Девы и Весов. Счастье ждет как одиноких, так и тех, кто уже состоит в отношениях.

Близнецы

Звезды создают идеальную атмосферу для развития личной жизни в этом месяце, пишет Yourtango. В этом месяце вы можете познакомиться с новым человеком, который станет важной фигурой в вашей жизни. Ретроградный Меркурий заставит вас пересмотреть прошлое, а полнолуние позволит избавиться от некоторых старых шаблонов, которые мешают вашей романтической жизни. К концу месяца у вас могут начать расцветать новые отношения, или уже в существующем романе зажжется искра. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Дева

Апрель дарит вам новую энергию, чтобы зажечь любовь и страсть. В этом месяце в вашей личной жизни чувствуется серьезность. Вы будете стремиться к единению, и, возможно, отношения приведут к браку. Супружеским парам этот месяц помогает расставить приоритеты и выдвинуть друг друга на первое место. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Весы

Ваши романтические отношения будут развиваться наилучшим образом. Полнолуние воплощает в жизнь любые желания, которые касаются личной жизни. Ожидайте положительных изменений в ваших отношениях, они станут более стабильными, появится взаимопонимание и взаимоподдержка. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи обещают богатство в апреле-2023. Названы три счастливчика.