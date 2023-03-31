Названы знаки Зодиака с "дурным глазом"

Они могут "накаркать", поскольку обладают мощной энергией

Астрологи, ранее рассказавшие о самых наивных знаках Зодиака, поделились, кто из представителей гороскопа обладает мощной энергией, поэтому способен послать человеку негатив одним лишь словом или взглядом.

Всего таких знаков четыре — это люди, рожденные под созвездиями Скорпиона, Близнецов, Козерога и Рыб. Они могут бросить нехороший взгляд, который в простонародье называют "дурным глазом". Об этом пишет "Клубер".

Скорпион

Скорпионов часто называют самым дьявольским знаком Зодиака. Если данные представители зодиакального круга чувствуют в себе магию, они нередко используют ее в своих целях. Не все они бывают благородными — Скорпионы используют свои "таланты" против недоброжелателей. Каким будет этот день для Скорпиона, расскажет гороскоп на сегодня.

Близнецы

Близнецы зачастую и не знают о своих способностях. Они могут неосознанно распылять на окружающих волны негатива, к примеру, когда просто критикуют других. За безобидными фразами зачастую кроются враждебные энергетические посылы. Чего ждать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Козерог и Рыбы

Козероги и Рыбы часто слышат в свой адрес, что они "накаркали" или посмотрели "дурным глазом". В обиженном состоянии эти два знака могут мысленно совершать с обидчиком жестокий акт расправы. В большинстве случаев такие их мысли воплощаются в жизнь.

Ранее астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака осуществятся мечты в апреле 2023 года. Двум индивидуумам звезды посылают удачу.