Неудачи на работе и с деньгами: для каких знаков Зодиака начало апреля будет непростым

Новая неделя будет непростой для трех представителей гороскопа

Первая неделя апреля 2023 года будет для многих знаков Зодиака непростой. Так, в период с 3 по 9 число будут преследовать неудачи сразу трех представителей зодиакального круга.

Со сложностями как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности столкнутся люди, рожденные под созвездиями Овна, Девы и Рыб. Об этом пишет unian.

Овен

Есть большая вероятность, что Овны с кем-то поругаются, могут опоздать на важное мероприятие или потерять что-то из личных вещей. Самый большой скандал может возникнуть с коллегами. Также Овнам в этот период лучше не отправляться в дальние поездки и быть осторожными на дороге. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Дева

Девы могут столкнуться с неудачами в реализации уже давно прописанных планов. Возможно, они не смогут попасть на прием к врачу. Также Девам могут задержать заработную плату или еще какие-нибудь выплаты. Гороскоп для Девы на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Рыб ожидают неудачи в профессиональной сфере. Они могут легко допустить какую-то фатальную ошибку в рабочем процессе, постоянно будут спорить с коллегами или доказывать что-то руководству. Из-за нервных напряжений Рыбы истощатся морально, поэтому в этот период будет важен отдых. Пока астрологи советуют им плыть по течению и не "высовывать нос". Гороскоп для Рыб на сегодня найдете на сайте.

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