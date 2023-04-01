Гороскоп на 2 апреля: одним не помешает толика расчетливости, а другим лучше отгородиться от шумных компаний

В єтот день пора брать себя в руки и приступать к запланированным делам

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В єтот день Овнам лучше взяться за освоение новых знаний. Учиться никогда не поздно, особенно когда 2 апреля есть уверенность в пользе получаемых знаний. Если в это воскресенье приоритеты будут расставлены правильно, получится отыскать то, что действительно полезно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам нужно взять себя в руки и приступить 2 апреля к запланированным делам. Если что-то давно хотели сделать, то сейчас самое удачное для этого время. Правильно планируйте время, больше гуляйте на свежем воздухе. В это воскресенье лучше отложить на потом все домашние дела. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

2 апреля Близнецам не стоит браться за все дела одновременно, поскольку многозадачность в этот день до добра не доведет. Лучше осторожно решать задачу за задачей, следуя планам. В отношениях с коллегами и друзьями важно быть отзывчивыми, чтобы в будущем заручиться их поддержкой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Конкуренты Раков в это воскресенье могут активизироваться, но в хорошем смысле. Это означает, что они попробуют предложить вам какую-то действительно выгодную для вас сделку. Полезно будет закопать топор войны и с родственниками. 2 апреля стоит любыми способами идти на примирение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Утром можно сделать легкую уборку, чтобы настроиться на продуктивный день. В течение дня у Львов может возникнуть острая потребность излить душу, поделиться эмоциями с окружающими. Нужно делать это с проверенными людьми. Простым знакомым и коллегам о ваших тайных чувствах лучше не знать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам 2 апреля нужно обращать особое внимание на мелочи, поскольку именно в них будет скрываться истинное счастье и самая полезная информация. Если у вас будет плохое настроение, лучше не отпускать колкости в адрес близких людей. Астрологи рекомендуют проявлять уважение ко всем без исключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Позитивная энергия, подпитываемая ночными светилами в этот день, выйдет на новый уровень. У Весов будет очень благоприятный день для любых дел. Трудолюбивых представителей знака ожидают приятные бонусы. Вечером хорошо бы выбросить лишний хлам. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам 2 апреля важно опираться на интеллект и самодисциплину. Необходимо начать формировать новые планы и цели на будущее — только о них стоит поменьше рассказывать, чтобы потенциал задуманного не развеялся в словах. События этого воскресенье обещают быть яркими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в это воскресенье не стоит тратить время на пустую болтовню в шумной компании. Для вас будет лучше, если вы будете держаться подальше от многолюдных мероприятий и беречь уши от сплетен, поскольку все услышанное от малознакомых людей 2 апреля лучше сразу делить на десять. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришла пора взять свою жизнь под контроль. Это воскресенье идеально подходит Козерогам для борьбы с вредными привычками. Ночные светила помогут вам в борьбе с собой. Этот день также благоприятен для шопинга, но лучше не влезать в долги и быть внимательнее при подсчете сдачи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В делах и финансовой сфере Водолеям 2 апреля не помешает толика расчетливости, а в любви лучше быть максимально открытыми. Это идеальный день для романтики, знакомств и флирта. Ночные светила подарят вам удачу во всех сферах жизни, поэтому лучше не сидеть без дела.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В жизни Рыб настало время переходить от планирования к активным действиям. Это воскресенье будет очень продуктивным и благоприятным. Смелые шаги можно делать в делах и в любви. Отличный день для того, чтобы пройтись по магазинам в приятной дружеской компании.