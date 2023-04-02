Гороскоп на 3 апреля: день, когда возможны служебные романы и судьбоносные встречи

Настал момент сделать финальный рывок в делах и в любви

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Что в этот день важно, так это любовь, отношения, страсть. Отлично работает интуиция: если произойдет встреча с человеком, который предназначен судьбой, будет сложно ошибиться в выборе. Вечер принесет яркие события, приоткрыв дорогу в счастливое будущее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Во взаимоотношениях с людьми нужно занять оборонительную позицию. Не стоит идти на поводу у чужих желаний. Нужно сосредоточиться на своих переживаниях и нуждах. В этот понедельник стоит поднимать боевой дух и не ждать у моря погоды. Кстати, Тельцов называют самым трудолюбивым знаком Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это благоприятный день для преображения своего жилища. Можно начать ремонт, сделать генеральную уборку или купить что-то новое — мебель, аксессуары для дома. Можно смело заводить домашних питомцев. Вечером вам обеспечено повышенное внимание противоположного пола.

Рак (22 июня — 22 июля)

Деловые переговоры и успехи в карьере 3 апреля могут стать еще и началом служебного романа или крепкой дружбы. Полезными будут любовные признания и комплименты. Ожидается, что приятные слова произведут отличное впечатление на окружающих. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Большой успех ждет тех Львов, кто не станет откладывать важные дела и задачи в дальний ящик, а примется за них именно в этот понедельник. Чтобы поднять себе настроение, вечером можно заняться любимым делом. Главное 3 апреля — не сомневаться в себе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила могут лишить вас уверенности в начале дня, но после обеда всё изменится к лучшему. Старайтесь быть в гуще событий и не стремиться к уединению. Вторая половина дня идеально подходит для спорта, физических упражнений, прогулок и бега.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это хороший день для встреч с друзьями и близкими, новых знакомств. Удача на вашей стороне. Можно смело доверять интуиции. День идеален для совершения покупок. Полезно пройтись по магазинам в приятной дружеской компании. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Профессиональные успехи 3 апреля дотянут до той планки, которая была поставлена в прошлые месяцы. Если захочется большего, придется дорабатывать и корректировать уже отработанный и слаженный режим. Ночные светила уверены: в идеале можно достичь гораздо больше, чем было запланировано.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет очень продуктивным и благоприятным. Настал момент сделать финальный рывок в делах и в любви. Обходите стороной всех, кто мыслит стереотипно и навязывает вам свое мнение. Если вы находитесь в поисках второй половинки, обязательно уделите внимание своей внешности. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня будет сложно войти в рабочий ритм и начать действовать. Постарайтесь сделать легкую работу и перенести все ответственные решения на послеобеденное время. Тогда ваша активность и трудоспособность значительно повысятся.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удача в делах сопутствует Водолеям, если они находятся в комфортной знакомой обстановке и работают в своем темпе. Следует быть осторожными с новыми знакомствами: вас могут спровоцировать на необдуманные поступки. Постарайтесь разговаривать о позитивных вещах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день, чтобы проявить заботу о близких или помочь друзьям в сложной ситуации. Ваше обаяние и обходительность помогут с легкостью находить новых знакомых и добиваться своего. Однако проявите осторожность с малознакомыми людьми. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.