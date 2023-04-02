Какие знаки Зодиака столкнутся весной с трудностям и препятствиями: гороскоп на апрель

Овну, Льву и Козерогу в этом месяце придется непросто

В апреле 2023 года звезды обещают море романтики и любви некоторым знакам Зодиака, другим же представителям зодиакального придется столкнуться с трудностями и препятствиями. Их гороскоп на апрель-2023 астрологи называют "самым трудным".

Меньше всех в этом месяце повезет таким знакам Зодиака – Овну, Льву и Козерогу. Транзиты небесных тел сулят несколько болезненных периодов, пишет Yourtango.

Овен

Транзиты Меркурия сделают вас более вспыльчивым. Свои неудачи и недовольства вы будете вымещать на близких. В какие-то моменты захочется отчитать людей под предлогом "это для вашего блага". Апрель поставит вас в тупик просто потому, что вы не можете смириться с поражением, что типично для вашего знака. Поражение, однако, незначительное, но масштаб для вас не имеет значения. Кто-то может уличить вас во лжи. Также возможны разногласия с членами семьи. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Лев

В этом месяце вы почувствуете утомление. Прежде чем наступит сезон Тельца, вы совершите ошибку, о которой немедленно пожалеете, и потеряете в сделке настоящего друга. Причиной станет ваша чрезмерная гордость. Вы не сможете признать, что зашли слишком далеко. Апрель приносит плохие решения и потерю того, кто вам доверял… и это будет больно, увы. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Козерог

В апреле вы почувствуете себя застрявшим в колее, если говорить о личных отношениях. Сил будет хватать только на жалобы и страдание. Предстоит серьезная работа над вашим эмоциональным состоянием. Пришло время дать себе передышку. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака апрель предвещает богатство и увеличение доходов. Счастливчиков не так уж много.