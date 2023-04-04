Чувства уходят: названы знаки Зодиака, которые расстанутся с любимыми в апреле

Отношения Овна, Тельца, Близнецов или Водолея могут потерпеть крах в этом месяце

В апреле любовный гороскоп обещает счастье в личной жизни некоторым знакам Зодиака, тогда как другим зодиакальным персонам звезды в этом месяце сулят противоположное. Не исключены разводы и расставания.

По словам астрологов, разойтись со своими любимыми в апреле 2023 года могут четыре знака Зодиака — Овен, Телец, Близнецы, Водолей. Об этом передает Yourtango.

Овен

Сложнее всего прекратить отношения, когда понимаешь, что не можешь стать тем, кем хочешь быть, пока будешь в них оставаться. Будь то прекрасный роман или брак, это будет непросто. Но нет смысла притворяться: нужно двигаться вперед. Знайте, что звезды способствуют вашему развитию и исцелению. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Телец

Звезды помогут в этом месяце понять, как вы отдаете себя другим. Часто в любви вы сгораете, лишь бы согреть другого. Это станет очевидным в апреле. Период обещает некоторые уроки реальности: независимо от того, что вы делаете, вы никогда не сможете всем угодить. Не стоит жертвовать собой. Воспользуйтесь шансом исправить ошибки и понять, переросли ли вы свои отношения. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Апрель мотивирует вас начать все сначала, однако существующий роман вне этого. Скорее всего, вы сомневаетесь в своих решениях или чувствах. Постарайтесь довериться себе и убедиться, что вы остаетесь в действительно желанных отношениях. Не бойтесь поставить себя на первое место. Вам нужна постоянная энергия в личной жизни, а не кто-то, кого нужно вечно спасать. Гороскоп для Близнецов на сегодня ищите на сайте.

Водолей

В этом месяце важно не принимать необдуманных решений касательно отношений. Ведь если вы решили расстаться со своим партнером, вам бы хотелось не пожалеть об этом в будущем. Звезды заставляют вас задуматься о ценностях, и не только финансовых. Главный вопрос: "Действительно ли отношения, над созданием которых вы так усердно трудились, вам нужны навсегда?" Слушайте свое сердца и точно найдете ответ. Гороскоп для Водолей на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто стал счастливчиками любовного гороскопа на апрель-2023. Звезды обещают судьбоносные знакомства и свадьбы.