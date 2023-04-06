Розовая Луна 6 апреля: что она принесет каждому знаку Зодиака

Астрологи рассказали, как полнолуние изменит жизнь 12 представителей зодиакального круга

В четверг, 6 апреля 2023 года, наступает розовое полнолуние. Это событие считается энергетически мощным и влияет на каждый знака Зодиака. Кому-то пасхальная Луна принесет деньги, другим повезет в любви.

Астрологи озвучили гороскоп для каждого знака Зодиака на Розовую Луну 6 апреля. Подробнее об этом пишет elitedaily.com.

Овен (20 марта — 19 апреля)

Полнолуние раскроет сферу партнерства и сотрудничество. Не бойтесь объединять усилия, а не справляться с инициативой самостоятельно. В поддержке нет ничего плохого.

Телец (19 апреля — 21 мая)

Задумайтесь о создании комфорта и легкости в перерывах между выполнением повседневных задач. Совмещайте приятно с полезным. К примеру, пригласите своих друзей помочь вам с весенней уборкой дома, получится веселая клининг-вечеринка.

Близнецы (21 мая — 22 июня)

Астрологи советуют сходить на свидание, посетить вечеринку или заняться творчеством. Вам необходимо приятное общения и позитивные эмоции. Ищите пути вдохновения.

Рак (22 июня — 20 июля)

Настал момент перезарядить свою батарею. Время с близкими в домашней обстановке – отличная идея. Найдите возможность побыть рядом с любимыми людьми, вам это нужно.

Лев (20 июля — 21 августа)

Подумайте о своих перспективах. Возможно, рядом есть единомышленники, смело кооперируйтесь. Также хороший период, чтобы поделиться с другими своими кейсами.

Дева (21 августа — 22 сентября)

Удастся найти баланс и координацию в материальной сфере. Вы всегда готовы поделиться своим заработком с близкими, но важно оставлять достаточно для себя. Научитесь наслаждаться плодами своего труда.

Полнолуние - особое время в астрологии

Весы (22 сентября — 21 октября)

Звезды способствуют флирту и общению. Ваши желания выдвигаются на первый план. Ищите партнерство, но только чтобы оно не вредило ваших потребностям.

Скорпион (21 октября — 22 ноября)

Вы так долго строили самодисциплину, что слишком зациклились на графиках. Расслабьтесь, позаботьтесь о себе, вы точно заслужили это. Рутинные дела поставьте на паузу.

Стрелец (22 ноября — 20 декабря)

Появляется потребность в общении и друзьях. Изменения могут произойти и в интимной сфере. Полнолуние поможет найти новый связи, будь то проект на работе или вечеринка у вас дома.

Козерог (20 декабря — 21 января)

Розовая Луна освещает вашу карьеру и профессиональный мир. Если есть проект, который недавно был завершен, не стесняйтесь презентовать его всем. Вас ожидает признание.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Обычно вы придерживаетесь нетрадиционных взглядов, но в это полнолуние захочется найти единомышленников. Удачный день, чтобы провести его с теми, кто разделяет вашу философию. Будьте заинтересованы в поиске точек соприкосновения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Полнолуние побуждает вас искать энергетический баланс и гармонию. Вы можете заботиться не только о близких, а и получить такое же внимание в равной степени. Это также время пересмотра финансовых обязательств: в этой сфере тоже нужна справедливость.

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