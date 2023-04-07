Настоящие злюки: названы три знака Зодиака, которые быстрее всего поддаются гневу

Им тяжело направить эмоцию гнева в правильное русло.

Гнев — это эмоция, которая лишает нас чувства рассуждения и самоконтроля. Это ослабляет нас изнутри и заставляет делать прискорбные вещи. Эта "функция" конечно присутствует у всех знаков Зодиака, но у некоторых представителей зодиакального круга — даже в излишке.

По мнению астрологов, таких знаков Зодиака всего три. Итого, в рейтинге самых злых побеждают — Овны, Львы и Близнецы.

Овны

Представителей Овнов легко разозлить. Если человек стоит на пути, по которому он хочет идти, то Овен легко поддается гневу. Все очень просто, гнев — один из 5 главных недостатков их знака. Они позволяют себе быть поглощенным потоком эмоций, который в конечном итоге берет верх над их самообладанием. Терпение — это не о них. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Львы

Начав с хорошего намерения сделать мир лучше, Львы могут легко потерять себя, если поймут, что не получают поддержки и поощрения, на которые, по их мнению, они имеют полное право. Если этот идеал кажется ему недоступным или далеким, разочарование постепенно сменяется раздражением, а затем гневом. Итого, Львы очень злые, когда что-то идет не так, как они хотят. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Близнецы

Чаще всего Близнецы теряют контроль над своими эмоциями, и позволяют гневу вспыхнуть из-за беспокойства. Последнее вызывает в них такой поток энергии, что их ум приходит в замешательство, делая их неспособными справиться с трудной ситуацией. Чем труднее Близнецы приходят в себя, тем больше они раздражаются. Гороскоп для Близнецов на сегодня ищите на сайте.

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