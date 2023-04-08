Гороскоп на 9 апреля: у одних будут удачными переезды, а у других - поиски новой работы

В это воскресенье полезно доверять интуиции в вопросах работы и любви

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье Овнам обещает быть спокойным, а для некоторых представителей знака даже однообразным. 9 апреля нужно больше отдыхать и меньше втягиваться в конфликты. Вечером можно заняться спортом. Чтобы сбросить негатив, хорошо заняться полезными делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам нужно стать примером для подражания. Это повысит авторитет среди сверстников и тех, кто старше. Помогайте нуждающимся и идите навстречу тем, кто ищет с вами примирения. Решительность и смелость помогут обойти стороной любые препятствия. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С самого утра Близнецам полезно доверять интуиции. Во второй половине дня шестое чувство уже не будет таким сильным, поэтому нужно полагаться на жизненный опыт и логику. Рассудительность и осторожность помогут не наломать дров и сохранить удачу.

Рак (22 июня — 22 июля)

В первой половине дня Ракам удастся достичь важных целей. Удача на вашей стороне, но вечером не стоит отдыхать — важно закрепить результат, достигнутый утром или днем. Если довольствоваться малым, можно остаться в проигрыше и снова отдалиться от успеха.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила в благоприятном положении для бизнеса и работы. Доходы Львов будут расти, если постараться ответственно относиться к делам. Вторая половина дня идеальна для шопинга, обмена товарами, вложения средств в бизнес.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Только те Девы, кто готов к решительным шагам, имеют шансы получить свое. Даже в спорных делах решимость поможет добиться справедливости, обнаружить ловушки. Большой успех ожидает трудолюбивых и ответственных людей, готовых прийти на помощь другим.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно стараться ни при каких условиях не раскрывать свои карты. Держите планы в секрете, потому что недоброжелатели не дремлют. Старайтесь почаще дышать свежим воздухом — выходите на прогулку в перерывах между работой. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это воскресенье обещает Скорпионам быть довольно благоприятным. День 9 апреля отлично подходит для начала новых дел. Уединение поможет вам в самоанализе и духовных поисках, а пребывание среди близких избавит от апатии. Вечер хорош для шопинга, смены обстановки и поездок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Идеальный день у Стрельцов для поисков работы, новых увлечений, открытия нового бизнеса. Благоприятно на удаче, успехах в любви и делах скажется смена образа, обновление гардероба. Вечер идеально подходит для уборки в автомобиле и на рабочем месте. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

9 апреля прекрасно подходит Козерогам для ремонта, смены обстановки, переезда. Также полезными будут деловые поездки и путешествия. Звезды и планеты рекомендуют остерегаться сентиментальности — они могут привести к неизбежному регрессу в делах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Настроение у Водолеев будет непредсказуемым: может появиться тревога, напряжение, злость. Впрочем, любую проблему можно решить. Восстановить внутреннее равновесие поможет разговор по душам. Ночные светила предлагают высказаться близкому человеку.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила заняли боевую позицию, призывая Рыб всерьез задуматься о своем мировоззрении и несколько переосмыслить собственные ценности. Астрологи рекомендуют не спешить с выводами и провести хотя бы час наедине с собой.