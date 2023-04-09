"Будет распространяться страх": известный астролог рассказала об угрозе "ядерки"

По словам Медвецкой, эта тема будет активно маскироваться в около 10 мая

Украинский астролог Ольга Медвецкая рассказала, есть ли вероятность применения запрещенного оружия россией по территории Украины. Ведь президент страны-агрессорши владимир путин продолжает пугать ядерным взрывом.

В интервью unian специалист в области астрологии заявила, что не видит подобную угрозу со стороны российской федерации, однако тема с применением "ядерки" будет маскироваться в начале мая этого года.

"Я убеждена, что этого не произойдет. Однако эта тема будет активно маскироваться в около 10 мая, будет распространяться страх из-за такой угрозы", — сказала Ольга Медвецкая.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.

Экстрасенс Мария Тихая ранее рассказывала, что путин будет умирать в муках. По ее словам, российского диктатора довели к предсмертному состоянию, подмешивая что-то в лекарства. Недавно экстрасенс заявила, что в 2023 году путин уже будет на грани.