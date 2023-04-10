Гороскоп на 11 апреля: отличный день, чтобы устроить свидание со второй половинкой или навестить родителей

11 апреля отлично подойдет знакам Зодиака для планирования ближайшего будущего

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот вторник Овнам лучше провести в уединении. Не стоит торопиться с решениями и окружать себя людьми, которым вы не доверяете. Не бойтесь строить планы на будущее. Во второй половине дня полезно заняться духовными практиками. Также можно заняться шопингом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды и планеты подарят Тельцам 11 апреля много сил, мощный заряд удачи и позитива. Не бойтесь совершать ошибки и следовать своему внутреннему голосу. В такие дни, как этот вторник, все происходит так, как должно. Полезными будут романтические встречи, знакомства. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день у Близнецов для шопинга. Можно побаловать себя или своих близких чем-то приятным и особенным. Также полезно заниматься домашними хлопотами. Уборка и наведение порядка помогут успокоиться, выгнать дурные мысли.

Рак (22 июня — 22 июля)

Легкий и позитивный день у Раков. Если в финансовой и рабочей сферах полезным будет здравый смысл, то на любовном поприще лучше полагаться на голос сердца: он поможет принять правильное решение в трудной ситуации. В любом случае лучше взвешивать каждое решение. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Во вторник 11 апреля Львам можно браться за любые сложные дела и проекты. Не переживайте по поводу удачи: она будет с вами с самого утра и до вечера. Звезды и планеты усилят вашу интуицию, так что в сложных ситуациях решения проблем придут сами собой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день Девам потребуется стремление к духовному росту. Ночные светила рекомендуют практиковать медитацию благодарности. Попробуйте отблагодарить вселенную за все, что имеете в жизни, и она не останется в должниках. Семейным представителям знака можно посвятить личное время родным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пришло то идеальное время, в которое звезды и планеты постараются помочь Весам с воплощением в жизнь самой заветной мечты. Не исключено, что в этот вторник улучшится ваше финансовое положение, вы получите интересное предложение по работе. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов есть шанс неожиданно преуспеть в сложном деле, так как в один момент поможет счастливый случай или влиятельный человек. Можно чудом избежать проблем или ловушки, стресс или чужой негатив. Верное решение подскажет интуиция.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам нужно научиться говорить "нет", если хотите успеть сделать все задуманное, поскольку многие люди 11 апреля будут беспардонно давить на жалость и заставлять вас сделать то, что нужно им. Делайте лишь то, что принесет вам пользу или удовольствие. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам можно заняться во вторник 11 апреля укреплением семейных уз — посетите интересное место с детьми, устройте свидание с любимым человеком, навестите родителей. Шансы на успех в работе довольно низкие, так что лучше заниматься самыми простыми делами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вторник 11 апреля отлично подойдет Водолеям для планирования ближайшего будущего: отпуска, встреч с близкими и романтических свиданий. Сложные вопросы стоит ненадолго отложить: озарение придет чуть позже, поэтому не стоит торопиться с реализацией новых идей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Значительных результатов в работе и бизнесе Рыбам удастся достичь усидчивым способом. Не бойтесь больше работать, но и для отдыха время находите, чтобы не перегореть. Звезды и планеты рекомендуют быть более дисциплинированными в вопросах финансов и работы. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.