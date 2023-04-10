Одному повезет в работе, другому — в любви: какие знаки Зодиака очень скоро получат сюрпризы

Узнайте, кто эти счастливчики

Астрологи, ранее рассказавшие о везунчиках апреля-2023 среди знаков Зодиака, рассказали о главных представителей зодиакального круга, которым посчастливится в этом месяце еще больше.

Ждут очень приятные новости тех людей, которые родились под созвездиями Близнецов и Скорпиона. Эти известия будут связаны как с работой, так и с личной жизнью. Об этом пишет unian.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака поступит выгодное предложение, которое будет касаться их профессиональной деятельности. Их могут повысить в должности, или же им предложат поработать над новым перспективным проектом. Есть также большая вероятность переезда в другой город из-за смены работы. На новом месте Близнецов будут ждать одни успехи. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Скорпионы — везунчики апреля, что касается амурной сферы. Те, кто одиноко плывет по жизни, наконец-то найдут свою судьбу, а семейные Скорпионы выйдут на новый уровень — они могут узнать о будущем пополнении в семье. Также стоит ждать подарка от своего любимого человека. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для кого начало апреля будет сложным. Некоторые знаки Зодиака столкнутся с неудачами на работе и финансовыми проблемами.