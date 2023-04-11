Гороскоп на 12 апреля: идеальный день для дорогостоящих покупок и развлечений в кругу друзей

Некоторых знаков Зодиака ночные светила наделят могучей силой

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Всем Овнам, кто в єту среду будет находиться в постоянном движении, улыбнется удача. День 12 апреля отлично подходит для кратковременных поездок. Вторую половину дня можно полезно провести в компании на природе. Именно прогулки и приятное общение повысят настроение. Добавим, что Овны — те еще злюки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов прекрасный день для покупки дорогостоящих вещей и для начала новых проектов. 12 апреля астрологи рекомендуют вам нажать на газ до упора, чтобы вырваться вперед и успеть сделать дела, которые нет возможности откладывать. Возможно, вам в голову придут новые идеи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта среда будет крайне успешной для Близнецов. Мощная энергия звезд и планет вас наделит могучей силой. Эту энергию астрологи советуют направить в созидательное русло, и вселенная не останется в должниках. Однако спешка и многозадачность не приведут к успеху.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит постараться не подвести любимого человека. На все просьбы о помощи в среду 12 апреля желательно отвечать положительно. Отзывчивость поможет доказать прямоту чувств, показать партнеру свою доброту. В такие дни лучше демонстрировать хорошие стороны характера.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам 12 апреля как можно чаще думать о хорошем. Если этого не делать, удача быстро покинет вас. Звезды и планеты будут на стороне тех представителей знака Зодиака, кто несет в этот мир доброту и свет. Отметим, что Львы — лучшие мужья.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев очень благоприятный день для командировок, поездок на автомобиле, шопинга и развлечений. В целом 12 апреля можно назвать очень благоприятным во всех сферах жизни — как в любви, так и в работе, бизнесе. Справляться с кризисными ситуациями в этот день намного проще обычного.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам 12 апреля нужно постараться быть многозадачными. В этот день ночные светила помогут вам решить сразу несколько проблем одновременно. Вечер будет плодотворным для любви, знакомств, путешествий и покупок. Близкие люди могут потребовать вашего внимания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

С самого утра рядом со Скорпионами будет находиться удача. Апогеем успеха станет вторая половина этой среды, когда ночные светила будут максимально созидательными. 12 апреля можно знакомиться с людьми, начинать новые дела, но остерегаться любовных треугольников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эта среда идеально подходит Стрельцам для наведения порядка в доме и на рабочем месте. 12 апреля возможны приятные знакомства, поступление деловых предложений. Самый высокий уровень продуктивности в вечернее время будет в уединении. На побочные дела отвлекаться не стоит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам лучше 12 апреля не зацикливаться на обидах и негативных эмоциях. Если все пойдет не по плану, не стоит расстраиваться. Возможно, ночные светила намекают на то, что вы избрали не совсем правильный путь. Нужно научиться терпению и не совершать поспешных шагов. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На работе Водолеям не стоит проявлять излишнюю инициативу — чрезмерные старания 12 апреля не будут оценены. Скорее даже напротив, такая активность может вызвать раздражение со стороны руководства и коллег. В эту среду лучше направить свои силы, чтобы навести порядок в доме.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит оставаться в этот день напористыми до самого вечера. 12 апреля стоит показать миру свою страсть и желание быть лучше. Также эту среду будет полезно провести в движении. Можно путешествовать, отправляться в командировки.