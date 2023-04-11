Укр

Гороскоп на 12 апреля: идеальный день для дорогостоящих покупок и развлечений в кругу друзей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 12 апреля 2023 года
Гороскоп на 12 апреля 2023 года. Фото Телеграф

Некоторых знаков Зодиака ночные светила наделят могучей силой

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Всем Овнам, кто в єту среду будет находиться в постоянном движении, улыбнется удача. День 12 апреля отлично подходит для кратковременных поездок. Вторую половину дня можно полезно провести в компании на природе. Именно прогулки и приятное общение повысят настроение. Добавим, что Овны — те еще злюки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов прекрасный день для покупки дорогостоящих вещей и для начала новых проектов. 12 апреля астрологи рекомендуют вам нажать на газ до упора, чтобы вырваться вперед и успеть сделать дела, которые нет возможности откладывать. Возможно, вам в голову придут новые идеи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта среда будет крайне успешной для Близнецов. Мощная энергия звезд и планет вас наделит могучей силой. Эту энергию астрологи советуют направить в созидательное русло, и вселенная не останется в должниках. Однако спешка и многозадачность не приведут к успеху.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит постараться не подвести любимого человека. На все просьбы о помощи в среду 12 апреля желательно отвечать положительно. Отзывчивость поможет доказать прямоту чувств, показать партнеру свою доброту. В такие дни лучше демонстрировать хорошие стороны характера.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам 12 апреля как можно чаще думать о хорошем. Если этого не делать, удача быстро покинет вас. Звезды и планеты будут на стороне тех представителей знака Зодиака, кто несет в этот мир доброту и свет. Отметим, что Львы — лучшие мужья.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев очень благоприятный день для командировок, поездок на автомобиле, шопинга и развлечений. В целом 12 апреля можно назвать очень благоприятным во всех сферах жизни — как в любви, так и в работе, бизнесе. Справляться с кризисными ситуациями в этот день намного проще обычного.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам 12 апреля нужно постараться быть многозадачными. В этот день ночные светила помогут вам решить сразу несколько проблем одновременно. Вечер будет плодотворным для любви, знакомств, путешествий и покупок. Близкие люди могут потребовать вашего внимания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

С самого утра рядом со Скорпионами будет находиться удача. Апогеем успеха станет вторая половина этой среды, когда ночные светила будут максимально созидательными. 12 апреля можно знакомиться с людьми, начинать новые дела, но остерегаться любовных треугольников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эта среда идеально подходит Стрельцам для наведения порядка в доме и на рабочем месте. 12 апреля возможны приятные знакомства, поступление деловых предложений. Самый высокий уровень продуктивности в вечернее время будет в уединении. На побочные дела отвлекаться не стоит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам лучше 12 апреля не зацикливаться на обидах и негативных эмоциях. Если все пойдет не по плану, не стоит расстраиваться. Возможно, ночные светила намекают на то, что вы избрали не совсем правильный путь. Нужно научиться терпению и не совершать поспешных шагов. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На работе Водолеям не стоит проявлять излишнюю инициативу — чрезмерные старания 12 апреля не будут оценены. Скорее даже напротив, такая активность может вызвать раздражение со стороны руководства и коллег. В эту среду лучше направить свои силы, чтобы навести порядок в доме.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит оставаться в этот день напористыми до самого вечера. 12 апреля стоит показать миру свою страсть и желание быть лучше. Также эту среду будет полезно провести в движении. Можно путешествовать, отправляться в командировки.

Теги:
#Знаки Зодиака