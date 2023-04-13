Гороскоп на 14 апреля: отличный день, чтобы проявить себя и заложить базу для будущих успехов

В эту пятницу знакам Зодиака следует ответственно отнестись к исполнению обязанностей — как на работе, так и дома

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам следует быть примером для подражания младшему поколению. Это могут быть младшие братья, сестры, дети, племянники. До обеда можно встретиться с некоторыми трудностями, зато во второй половине дня все будет гораздо проще и привычнее. Общайтесь с теми, кто помогает вам не терять мотивации. Добавим, что Овны — те еще злюки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта пятница у Тельцов не самая простая, но нужно оставаться позитивными и полными сил. Постарайтесь вести 14 апреля правильный образ жизни, общаться с приятными людьми и не фокусироваться на проблемах. Важно не переходить на грубости, иначе удача может отвернуться от вас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила сулят в эту пятницу Близнецам удачное стечение обстоятельств, чтобы проявить себя и заложить базу для будущих успехов. Рекомендуется браться за самые сложные поручения и задачи — тогда профессионализм не останется незамеченным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют Ракам 14 апреля ответственно отнестись к исполнению обязанностей — как на работе, так и дома, потому что усилия в эту пятницу точно не пропадут даром. Появится возможность заняться новыми делами и удачно их завершить. Вы сможете также достичь новых высот в личной жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Отличное время у Львов для обучения, приобретения новых знаний, навыков. Полученный багаж в скором будущем поможет продвинуться в карьере или преуспеть в любви. Но под лежачий камень вода не течет: пришло время активных действий, слишком много важных открытий впереди. Отметим, что Львы — лучшие мужья.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эта пятница принесет Девам мощные энергии любви. В этот день отношения с любимым человеком вспыхнут с новой страстью. Не стоит противиться переменам, лучше дать волю своим чувствам и открыться второй половинке — это поможет сделать отношения более счастливыми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

14 апреля Весы могут обрести свежий взгляд на жизнь, посмотрев на все происходящее под другим углом. Это такой день, когда можно научиться чему-нибудь новому. Астрологи рекомендуют немного сбавить темп жизни, а освободившиеся время занять тем, что приносит радость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день близкие родственники, друзья и коллеги могут потребовать особого внимания в Скорпионов. Отлично, если отношения с ними не в тягость, и совсем другое дело, если они вызывают раздражение. В этом случае важно преодолеть себя и пойти им навстречу, подчеркивают астрологи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В первой половине дня Стрельцам нужно постараться больше работать, конечно, без излишнего фанатизма. Поберегите силы для домашних дел и забот, для активного отдыха и общения с друзьями. Вечером позвольте себе отвлечься от рутины и как следует расслабиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи рекомендуют Козерогам вспомнить о своих наиболее заветных и сокровенных желаниях. Вселенная в эту пятницу охотно поможет в любом из таких дел. Главное — держать их в уме и начать как можно скорее двигаться по направлению к поставленной цели. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Настроение у Водолеев 14 апреля будет непредсказуемым: может появиться внутреннее напряжение. Но нужно помнить, что любую проблему можно решить. Восстановить внутреннее равновесие поможет разговор по душам с близким человеком — это поможет почувствовать себя лучше.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы рискуете оказаться в самой гуще событий в эту пятницу. Хорошо это или нет — решать вам. Астрологи лишь советуют оставаться собранными и внимательными. Не желательно пасовать 14 апреля перед трудностями. Этого только и ждут ваши враги и недоброжелатели.