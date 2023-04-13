Названы самые неромантичные знаки Зодиака: серенады о любви не для них

Три представителя гороскопа считают романтику лишней тратой времени

Астрологи, которые ранее рассказали о самых эгоистичных знаках Зодиака, назвали три представителя зодиакального круга, которым чужда романтика.

Не любят романтику в отношениях люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Девы и Козерога. Они не привыкли проявлять свои чувства романтическими жестами внимания, даря цветы и исполняя серенады под окнами, пишет meta.

Близнецы

Близнецы вместо романтики пытаются удивить своего любимого человека остроумием и неординарностью. Такие банальности, как цветы и прогулки под луной, не для ярких и непредсказуемых представителей знака. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Дева

Девы считают романтику пустой тратой времени и денег. Они предпочтут подарить своему партнеру что-то нужное и практичное, ведь сами являются прагматичными и заботливыми. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Романтические "глупости" не для Козерогов. У них всегда все должно быть рационально. Козероги уверены, что о любви к человеку нужно судить по поступкам, а не сладким словам. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

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