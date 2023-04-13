Манипуляция их родной язык: три знака Зодиака, которые готовы на все ради достижения своей цели

Они способны использовать игры разума, чтобы управлять другими людьми.

Чтобы добиться своей цели, некоторые знаки Зодиака пойдут на все, что только можно. И часто в достижении своих целей им на помощь приходит искусство манипулирования другими людьми.

Расшифровывая характерные черты каждого знака Зодиака, астрологи пришли к выводу, что некоторые из них имеют большую склонность к манипулированию, чем другие. И таких знаков трое — это Близнецы, Водолеи и Раки.

Близнецы

Близнецы обладают сильными ораторскими способностями, поэтому неудивительно, что этот знак мастерски использует манипуляцию, чтобы добиться своего. Близнецы в совершенстве владеют искусством языка жестов, и могут "лгать без обмана". Также стоит отметить, что этот знак Зодиака — величайший манипулятор в любви. Если они хотят "приворожить" понравившегося человека — они это сделают. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Водолеи

Известные своим независимым характером, Водолеи стремятся воспользоваться своей свободой на полную. Для них не может быть и речи о том, чтобы они отказались от своих планов, даже если это означает посягательство на других или даже манипулирование ими для достижения своей цели. На первый взгляд, он показывает дружелюбный вид, чтобы убедить других присоединиться к его делу, а после они "проникают" в мозги других. Чего ждать сегодня Водолею, узнайте в ежедневном гороскопе.

Раки

Наделенный хорошей интуицией, этот знак Воды умеет угадывать все тонкости той или иной ситуации. Обладая малой уверенностью в себе, он всеми силами старается восполнить этот пробел, пользуясь всеми прелестями манипуляции. Эмоционально они зависят от других, они всегда нуждаются в окружении и по этой причине используют все уловки и манипуляции, чтобы побудить других остаться с ним. Каким будет этот день для Рака, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака являются главными предателями. Три знака Зодиака могут подвести вас в самый неожиданный момент.