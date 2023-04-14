"Нет в живых": экстрасенс рассказал о смерти путина

Как заявил Шептицкий, неотвратимый процесс уже запущен

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин.

В интервью unian специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых. Более того, в рф существует сатанистская коалиция, которая просто прикрывается образом путина.

"Может быть свергнута (коалиция — ред.) уже в ближайшее время. Распад россии происходит уже сейчас. Трудно сказать, сколько времени это займет, потому что это может быть как два месяца, так и несколько лет. Но этот неотвратимый процесс уже запущен", — сказал Шептицкий.

Ранее украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда война в Украине придет к своей развязке. По словам астроэксперта, тяжелое время в ВСУ продолжается, будут потери с обеих сторон, однако в это время Украина получит огромную военную помощь, которая изменит все.

Также таролог Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление. Она заявила, что кровавый диктатор еще не разочаровался в войне, однако вскоре в Москве возникнут проблемы, поскольку российские политики будут бороться за власть между собой.