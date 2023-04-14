Гороскоп на 15 апреля: прекрасное время, чтобы избавиться от отвратительных дел и развить свои таланты

Займите свое время в эту субботу любимыми увлечениями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день у Овнов, чтобы взяться за борьбу с лишним весом, избавиться от дел, которыми давно не хочется заниматься, от неприятных людей в окружении, или просто тех, кто ворует ваше время. Пора пересмотреть свою жизнь и отодвинуть сантименты в сторону. Добавим, что Овны — те еще злюки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Семейная жизнь у Тельцов может идти не так гладко, как хотелось бы, в общении с близкими в эту субботу может потребоваться готовность к компромиссам. Такая позиция принесет завидные результаты: взаимные шаги навстречу восстановят прерванные связи и мотивируют к работе над собой. Кстати, Тельцов называют самым трудолюбивым знаком Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила могут быть в диссонансе, поэтому настроение Близнецов может испортиться без причины. Поднять его будет несложно: нужно лишь больше физической активности. Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу. Вечером можно уделить больше внимания вопросам семьи.

Рак (22 июня — 22 июля)

В такие дни, как эта суббота, у Раков может появляться неуемное стремление к самостоятельности. Это хорошо, но лучше 15 апреля не пропускать мимо ушей советы авторитетных и мудрых людей, которые есть в вашем окружении. Вторая половина дня годится для решений злободневных проблем. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Суббота 15 апреля может быть насыщена у Львов различными событиями, многие из которых будут не самыми приятными. Не стоит бояться просить о помощи близких и друзей. Иногда даже сильным и стойким людям требуется подмога. Не стоит сомневаться в себе. Отметим, что Львы — лучшие мужья.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В жизни Дев наступает прекрасное время для развития своих талантов, получения новых знаний и навыков. Если с утра что-то не заладилось, не думайте, что так будет продолжаться до самого вечера. Оставайтесь оптимистичными и не меняйте планов в последнюю секунду.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам 15 апреля стоит немного сбавить темп жизни, а освободившиеся время занять любимыми занятиями, которые восстанавливают силы и внутреннюю гармонию. Чтобы освободить часть этой субботы для себя, можно отказаться от дел, которые не приносят пользы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам лучше в эту субботу заниматься делами, которые больше всего по душе. Это позволит не расстраиваться по пустякам и оставаться позитивными гораздо дольше. Положитесь 15 апреля на советы друзей, избегайте уединения и доверяйте близким.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сопереживание — это лучшее, что можно придумать в плане общения с людьми. Окружающие будут очень высоко ценить желание Стрельцов проникнуться их проблемами. Астрологи рекомендуют вам смело протягивать руку тем, кого вы больше всего любите и уважаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В делах и на работе Козерогам не следует проявлять излишнюю инициативу — звезды и планеты в таком положении, что вряд ли кто-то оценит ваши старания по заслугам 15 апреля. Лучше размеренно выполнять свои обязанности и избегать серьезных материальных авантюр. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев есть все шансы привнести в жизнь благоприятные перемены в эту субботу. Для этого астрологи советуют заняться духовным и личностным ростом. Новые знания, свежие мысли — все это приблизит к конечной цели. А вот ответственности 15 апреля лучше избегать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в субботу 15 апреля лучше не перенапрягаться. Старайтесь фокусироваться на новых знакомствах, позитивном общении, романтике. Также не разговаривайте в этот день с посторонними людьми о бизнесе и деньгах. Вечером отвлекитесь от рутины и займитесь увлечениями. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.