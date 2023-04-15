Гороскоп на 16 апреля: кто-то решится вернуть долги, а кто-то - наведаться в гости

В это воскресенье можно заняться здоровьем и повышением настроения

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье Овнам незачем выяснять и усложнять отношения с близкими: можно сильно поссориться. Лучше 16 апреля держать себя в руках и не злиться на окружающих. Также можно сфокусировать внимание на карьере — там разворачиваются отличные перспективы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

16 апреля может сильно преобразиться деловая сфера жизни Тельцов. Не исключено, что в это воскресенье поступят новые предложения. Старайтесь знакомиться с новыми людьми. А вечером лучше постараться воздержаться от покупок и не давать никому взаймы. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам можно смело обращаться к своим должникам с требованием вернуть долги. Если все подкреплено официальными документами, можно подавать в суд. Есть вероятность, что в этот день придется поступиться своими принципами ради достижения целей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам можно заняться своим здоровьем и повышением настроения. Не перегорайте на работе: своевременный отдых поможет сохранить энергию. Вечером выходите в свет, общайтесь, отправьтесь куда-нибудь, поменяйте обстановку. Также это отличный день для покупки гаджетов, электроники и мебели. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам стоит провести это воскресенье активно, лучше на свежем воздухе. Хорошей идеей также будет сходить в кино или в гости. В любом случае ночные светила рекомендуют не сидеть дома в этот день, а заняться чем-нибудь полезным и интересным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам 16 апреля нужно иметь в запасе план "Б", потому что ночные светила в этот день будут непредсказуемыми. Это может привести к срыву планов, непредвиденным изменениям во всех сферах жизни. Осторожность и предусмотрительность будет превыше всего.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи рекомендуют Весам в этот день не покидать привычных мест и не выходить из зоны комфорта без лишней необходимости, резко менять сферу деятельности и планы на жизнь. Если получится ухватиться за стабильность, будет больше шансов на успех. Кстати, Весы — один из самых влюбчивых знаков Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов отличный день, чтобы развлечься и пообщаться. Уединение — грубая ошибка, которую нельзя допускать. Старайтесь быть рядом с близкими или друзьями. Но помните, что общение, с одной стороны — это позитив, с другой — большие энергозатраты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день у Стрельцов для приобретения новых навыков, обучения, раскрытия талантов — способности в это воскресенье будут намного выше среднего. Единственное, следите за тем, чтобы никто 16 апреля не доедал остатки из вашей тарелки — это ухудшит память. Отметим, что Стрельцы смогут осуществить мечту весной 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Тем Козерогам, кто находится в поисках своей второй половинки, лучше в это воскресенье не форсировать события. Узнайте понравившегося человека поближе. Вместо любовных приключений можно заняться обучением, изучением языков, повышением навыков.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это прекрасный день, чтобы развить свои таланты, получить новые знания и навыки. Если 16 апреля начнется с негативной ноты, не думайте, что так будет до самого вечера. Главное — оставаться оптимистичными, что бы ни происходило вокруг, и не менять планов в последнюю секунду.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Это воскресенье будет крайне успешным для Рыб. Мощная энергия ночные светил наделит вас могучей силой. Хорошо бы направить эту энергию в мирное русло, и звезды не останутся в должниках. Однако спешка и многозадачность не приведут к успеху.