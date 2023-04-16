"Та еще падла и демон": известный экстрасенс ответил, почему смерть "тянет" с путиным

По словам Макса Гордеева, российский диктатор работает с магией

Известный украинский экстрасенс и участник шоу "Битва экстрасенсов" Максим Гордеев рассказал, когда стоит ожидать похорон президента страны-агрессорши владимира путина.

В интервью unian астроэксперт заявил, что кровавый российский диктатор умрет не так скоро, как хотелось бы всем украинцам, пострадавшим от полномасштабного вторжения. По словам Гордеева, путин работает с магией.

"К сожалению, это (смерть путина — ред.) будет не так быстро, как нам хотелось. Потому что он работает не только с врачами, но и с великими магическими ритуалами. Не все кто-то делает за него, потому что он и сам может что-то делать в этом плане. Не сомневайтесь, что это та еще падла и демон", — сказал экстрасенс.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.

Также таролог Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление. Она заявила, что кровавый диктатор еще не разочаровался в войне, однако вскоре в Москве возникнут проблемы.