Гороскоп на 17 апреля: проблемы решатся сами собой, а проколы никак не отразятся на будущих успехах

В этот понедельник можно смело покупать новые аксессуары и мебель, выбрасывать лишний хлам

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов в понедельник очень много активной работы — не только в деловой сфере, но и над собой, и над отношениями с окружающими. 17 апреля ощутимо наполнено положительной энергией: откроется портал развития, личностного и профессионального роста.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будет проще заглянуть в будущее, нарисовать перспективы и начать движение вперед. Вам лучше заняться сегодня домашними делами. Это будет лучший вариант для тех, кто хочет избежать проблем с энергетикой. Большой успех ожидает представителей креативных профессий. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов велика вероятность встретить на своем пути человека с очень чистым сердцем. Это будет самая приятная встреча, которая может оставить на душе только радость и счастье. Точно не нужно особо переживать по этому поводу. Думайте только о хорошем.

Рак (22 июня — 22 июля)

В понедельник 17 апреля Ракам будет очень легко произвести хорошее первое впечатление на противоположный пол. А всем, кто уже в отношениях, желательно избавиться от консервативных взглядов на любовь. Пришла пора посмотреть на отношения под новым углом. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот позитивный день Львам можно ждать интересных предложений от окружающих. Кто-то получит предложение о новом проекте на работе, кому-то признаются в любви или в симпатии и пригласят на свидание. Главное — не торопиться и сохранять осторожность.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи рекомендуют Девам 17 апреля поменять обстановку дома. Можно покупать новые аксессуары и мебель, выбрасывать лишний хлам, делать перестановку. Старайтесь избегать меланхоличного настроя, даже если что-то пойдет не так.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день ночные светила меняют свое положение, поэтому Весов могут ожидать внеплановые изменения во всех сферах жизни. Астрологи рекомендуют вам не провоцировать окружающих людей на негативные эмоции, а также не переутомляться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи рекомендуют Скорпионам в этот понедельник заниматься творческой деятельностью. Если вы работаете физически, попробуйте не переутомляться. Панацеей от проблем и усталости станет общение с добрыми и оптимистичными людьми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Есть вероятность, что в этот понедельник вы узнаете о слухах про вас самих. Не стоит относиться к этому как к чему-то из ряда вон выходящему. Помните, что на любой негатив стоит отвечать спокойствием. Многие проблемы решатся сами собой, ведь ночные светила на вашей стороне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот понедельник прекрасно подходит Козерогам для наведения порядка в доме и на рабочем месте. Возможны 17 апреля и приятные знакомства, поступление деловых предложений. Самый высокий уровень продуктивности будет в уединении. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В проколах, если они возникнут в понедельник 17 апреля, Водолеям не стоит искать какого-то скрытого смысла. В этот день лучше не переживать о мелочах: незначительные неприятности никак не отразятся на крупных планах и будущих успехах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам 17 апреля незачем выяснять и усложнять отношения с близкими. Стоит держать себя в руках и не злиться на окружающих. Лучше сфокусировать внимание на карьере — звезды и планеты говорят, что там разворачиваются отличные перспективы.