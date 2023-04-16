Первое солнечное затмение 2023 года: на какие знаки Зодиака повлияет больше всего

Период затмения скажется на жизни четверки зодиакальных представителей

В этом месяце произойдет первое солнечное затмение 2023 года, дата которого приходится на 20 апреля. В астрологии это особый период, который в этот раз особенно повлияет на четырех знаков Зодиака.

По словам астрологов, наиболее прочувствуют энергию апрельского солнечного затмения Овен, Рак, Весы и Козерог. Об этом говорится в гороскопах этих знаков Зодиака, передает stylecaster.com.

Овен

Вы можете стать одним из самых честных и трудолюбивых знаков Зодиака. В вашей жизни скоро будет очень много дел, но хватит сил справиться со всем. Солнечное затмение знаменует изменения в вашей идентичности. Возможны неожиданные перемены, которые побудят вас стать тем, кем вы всегда мечтали. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

Придется пойти на жертвы ради собственного успеха. Солнечное затмение 20 апреля открывает новую эру в вашем профессиональном росте. Возможно, вы готовитесь к повышению по службе или даже смене деятельности. Не бойтесь брать ответственность, вы к ней готовы. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Солнечное затмение в апреле выдвигает на первый план тему союзников и врагов, возлюбленных и бывших. Вы можете завершить отношения или отказаться от обязательств, взятых ранее. Этот период покажет вам, что вы цените в партнерстве и к чему на самом деле стремитесь. Гороскоп для Весов на сегодня ищите на сайте.

Козерог

Будьте готовы к глубоко личным изменениям во время апрельского солнечного затмения. Это событие может быть предвестником изменений в вашей внутренней динамике. Особое внимание вы уделите понятию дом, и не только в буквальном значении этого слова. Возможно, захочется переехать, принять нового члена семьи или просто затеять ремонт. Гороскоп для Козерога на сегодня найдете на сайте.

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