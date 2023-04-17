Гороскоп на 18 апреля: благоприятный день для здравого эгоизма и улучшения своей личной жизни

У многих знаков Зодиака в этот вторник может проснуться эгоистичное настроение

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Особого внимания в этот вторник от Овнов потребует семья и дом. 18 апреля стоит заниматься домашними делами, уборкой, уделять время родственникам и любимому человеку. Лучше не брать работу на дом и не переутомляться в офисе. Следует научиться оставлять силы для самых дорогих.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцам необходимо делать ставку на свои собственные силы, потому что 18 апреля надеяться на поддержку со стороны окружающих не стоит. Любые изменения в планах старайтесь обращать себе на пользу. Вечером не стоит нарушать обещания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам не стоит рыться в собственных негативных воспоминаниях в этот вторник, чтобы не привести к всплеску негатива. Также астрологи не советуют расслабляться и плыть по течению. 18 апреля вам не нужно бояться преград, а иначе удача обойдет вас стороной. Добавим, что Близнецы мастерски используют манипуляцию, чтобы добиться своего.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно постараться 18 апреля лечь спать пораньше. Не стремитесь переделать все возможные дела. Спешка и многозадачность не приведут вас к успеху. Также необходимо во второй половине дня быть внимательнее в обращении с деньгами — возможен обман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Перед Львами в этот вторник будут открыты все двери. Признаком того, что вы выбрали верное направление, станет отсутствие внутреннего напряжения. На любовном поприще нужно пока взять паузу. Близкие могут проявить зависть по отношению к вам и вашим успехам. Кстати, Львы занимают уверенную позицию в топ-3 наиболее самовлюбленных знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев может проснуться эгоистичное настроение. Вы станете совершать что-либо только ради себя и улучшения своей жизни. Не стоит упускать возможность достичь свершений: здоровый эгоизм принесет много перемен, большинство из которых будут позитивными.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В такие дни, как этот вторник, Весам нужно уметь говорить "нет". Пришло время стать чуточку эгоистичнее и сфокусироваться на личных проблемах, на обязанностях по работе и по дому. Вечер прекрасно подойдет для реализации старых планов, так что отдыхать не время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам не стоит полагаться 18 апреля на окружающих. Нужно брать свою судьбу в свои руки. Ответственное отношение к делам и обязанностям позволит избежать дополнительных проблем. Вечером можете смело рассказать любимому человеку о своих тайных желаниях. Отметим, что Скорпионы очень жестоки в конкуренции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В жизни Стрельцов начинается новая глава после затишья, поэтому многие представители знака будут готовы к дальнейшему развитию. Можно будет решить назревшие проблемы и справиться с внешними обстоятельствами — 18 апреля все препятствия останутся в прошлом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов отличное время для планирования дел. В этот вторник необходимо постараться победить лень, особенно это касается любви. Астрологи рекомендуют 18 апреля действовать и не ждать первого шага от любимого человека. Доверяйте интуиции и смотрите на все проще.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Во вторник 18 апреля действует только одно правило: будьте самими собой. Не обманывайте свою вторую половинку. Искренность и открытость помогут вам избежать многих неприятностей в отношениях. Также этот день благоприятный для внимательного наблюдения за окружением.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит начать вторник с домашней уборки и наведения порядка на рабочем месте — это поможет избежать непредвиденных проблем. Отгоняйте отрицательные мысли прогулкой на свежем воздухе. Она поможет набраться сил и снять чувство усталости.