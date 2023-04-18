Названы четыре знака Зодиака, жизнь которых перевернет первое солнечное затмение 2023 года

Звезды обещают судьбоносные повороты в жизни Овна, Рака, Весов и Козерога

В четверг, 20 апреля, произойдет первое солнечное затмение в этому году. Астрологи говорят, что это событие отражается на жизни каждого знака Зодиака. Но под особенно сильным влиянием солнечного затмения окажутся в этот раз четыре созвездия.

По словам астрологов, солнечное затмение может перевернуть жизнь Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Об этом говорится в гороскопе этих знаков Зодиака, передает Elite Daily.

Овен

Солнечное затмение выдвинет на первый план важные новые начинания в отношении вашей идентичности и самовыражения. Вы сможете продвинуться к своей цели, проявить инициативу и сделать судьбоносный выбор. В этот день все решения будут кристально ясными. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Рак

Звезды предвещают новый виток в вашей карьере. Репутация в обществе выйдет на новый уровень благодаря ваших лидерским качествам. Не бойтесь брать ответственность на работе, этот период принесет желанный результат. Астрологи уверяют: вы готовы, чтобы принять вызов. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Солнечное затмение отразится на вашей романтической сфере жизни. Любовные и партнерские отношения потребуют от вас особого внимания. Вы на пороге большой истории, которая будет развиваться в течение следующих нескольких лет. Обязательно следите за любыми связями, которые образуются во время апрельского затмения. Гороскоп для Весов на сегодня ищите на сайте.

Козерог

Энергия солнечного затмения направлена на вашу семейную жизнь. Появится шанс взять контроль над домашними, ведь роль лидера вам весьма к лицу. Возможно, некоторые импульсивные решения вас смутят, учитывая вашу любовь к планированию. Однако знайте: все идет в нужном русле. Пришло время переосмыслить, что именно вы вкладываете в понятие дома. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще знаки Зодиака оказались под влиянием солнечного затмения 20 апреля. Некоторых из них астрологи призывают к осторожности с финансами и здоровьем.