Гороскоп на 20 апреля: кого-то ждут исполнения желаний, а кого-то карьерный рост

День будет суматошный и наполненный многочисленными событиями и происшествиями.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для подведения предварительных итогов, оценки своей деятельности. Также обратите внимание на социальную жизнь, свои увлечения и пристрастия. Возможно есть способы монетизировать некоторые свои идеи, связи и навыки, получить интересные предложения о развитии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь с утра настроиться на позитив, поскольку тенденции этого дня будут разнонаправленными. Тельцам будет сложно продуктивно работать, если они в мрачном расположении духа. Сохраняйте дружелюбные отношения с окружающими, не совершайте необдуманных поступков. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы можете планировать свое будущее, как в личной жизни, так и в работе или бизнесе. Подумайте над тем, какие цели сейчас наиболее желанны и наметьте пути их достижения. Бодрое настроение и высокий уровень энергии позволит Близнецам многое успеть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Плодотворный день, когда Раки смогут закончить некоторые старые дела, решить важные вопросы. Не бойтесь сложных разговоров или неловких ситуаций: вам легко удастся избежать неприятностей. Займитесь планированием бюджета, выделите вещи, на которых можно сэкономить. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ожидается удачный и благоприятный день. 20 апреля может исполниться какое-то ваше старое желание. Новые дела начинать не стоит: энтузиазма хватит только до завтра. Лучше подождать с этими начинаниями несколько дней, а потом приступать к их реализации. Избегайте любых рисков.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не опускайте руки и не бросайте начатое дело. Девам на пути могут встречаться различные препятствия и неприятности, однако, проявив упорство, можно добиться своей цели. Новые знакомства будут удачными и вскоре пригодятся вам в решении рабочих вопросов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удача будет на вашей стороне и все, за что бы вы ни брались, решится быстро и успешно. Можно закончить старые проекты, которые постоянно откладывались, или исполнить свое небольшое желание. Интуиция Весов 20 апреля будет давать полезные советы, стоит к ней прислушиваться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы хотели обсудить свои идеи с начальством или предложить что-то необычное, то 20 апреля для этого самое подходящее время. Коллеги будут к вам прислушиваться, и даже при разногласиях вы легко придете к компромиссу. Личные отношения будут укрепляться и вам захочется перейти на новый уровень.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День благоприятный в деловой сфере. Изучайте внимательно поступающую информацию, учитывайте опыт коллег, и успех в делах вам обеспечен. Изменения или небольшие нововведения в личной или семейной жизни пойдут на пользу отношениям, внесут в них радостные и оптимистичные эмоции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все рискованные или плохо изученные предложения не принесут результатов, а лишь доставят вам неприятности. Хотя энергетический уровень Козерогов 20 апреля будет на высоком уровне, следует тщательно выбирать себе дело и не брать дополнительных обязательств: есть шанс переоценить свои возможности. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный и удачный во всех отношения день, когда вам могут представиться возможности улучшить свое благополучие или подняться по карьерной лестнице. Проявляйте больше активности в делах, не стесняйтесь общаться даже с малознакомыми людьми, предлагайте свои интересные идеи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможно, вы с головой окунетесь в новый интересный проект, который изменит вашу жизнь. Не принимайте спонтанных решений, просчитывайте последствия. В делах, где есть четкие требования и ограничения, вам повезет больше. Займитесь своими финансовыми вопросами.