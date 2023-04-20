Первое солнечное затмение 2023 года: астролог назвала два главных запрета этого дня

Вслед за солнечным затмением придет ретроградный Меркурий, что тоже советуют учитывать астрологи

В четверг, 20 апреля 2023 года, в 7:16 по киевскому времени произойдет солнечное затмение. Так как оно пройдет полную и кольцеобразную фазу, его называют гибридным. В астрологии день затмения считается особенно мощным.

Астролог Марианна Малина рассказывает в Facebook, что предвещает первое солнечное затмение 2023 года. По ее словам, некоторые планы стоит сдвинуть с этой особой даты.

Прогноз астролога на солнечное затмение 20 апреля 2023

Так, речь идет о солнечном затмении 129 сароса, оно повторяет затмение в декабре 2004 года. Это значит, поясняет астролог, что какие-то тенденции из прошлого снова могут стать актуальны. Именно вышеуказанный год пришелся на Оранжевую революцию.

"Это период вдохновения и прорыва вперед в области свободы и независимости. Это время, когда мы успешно сопротивлялись россии и не согласились со ставленником москвы, — напомнила астролог. — Вот именно с этим духом освобождения от имперского ига будут связаны события и этого затмения. Даже всего коридора затмений, который закончится 5 мая затмением Луны".

В прогнозе отмечается, что апрельское затмение происходит на восходящем лунном узле, поэтому оно связано с будущим. Все происходящее, поясняет астрологи, в период затемнения будет иметь большое влияние на грядущее.

20 апреля произойдет первое солнечное затмение 2023 года, которое откроет коридор затмений. Самые неблагоприятные дни затмения в этот период — первые и последние дни. В связи с этим астролог озвучивает ряд рекомендаций.

Что нельзя делать в период солнечного затмения 20 апреля 2023

Во-первых, не рекомендуется начинать серьезные дела и принимать важные решения.

Во-вторых, астролог указывает на еще одну существенную особенность: в период коридора затмений, а именно с 21 апреля Меркурий переходит в ретроградное движение (в этой фазе планета пробудет до 15 мая). В связи с этим астролог не советует покупать новую технику и средства связи, в частности мобильные телефоны.

А вот возвращать что-то потерянное во время ретроМеркурия – отличное решение. Астролог добавляет, что не исключены шаги в направлении возвращения Украине оккупированных россиянами территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как солнечное затмение перевернёт жизнь некоторых знаков Зодиака. К счастью, звезды обещают скорее положительные события.