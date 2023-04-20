Гороскоп на 21 апреля: день, когда можно поделиться тайнами и избавиться от ненужных людей

У многих знаков Зодиака в эту пятницу начнется череда побед на всех фронтах

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не исключено, что Овнам в эту пятницу придется поступиться своими принципами ради достижения целей. Главное — не нарушать правила морали и закон. Будьте решительнее 21 апреля, не поддавайтесь страхам. Старайтесь заканчивать общение с людьми на позитивной ноте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам пора подвести промежуточные итоги в делах и личных планах. Записывайте свои достижения и похвалите себя за хорошую работу. Также в эту пятницу полезно наметить дальнейшие перспективы в плане карьеры, денег и роста процветания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам 21 апреля необходимо осторожнее отстаивать свою точку зрения, чтобы не сказать лишнее и не спровоцировать конфликт. В финансовых делах и в любви одинаково повезет всем, кто уверен в себе. Вторая половина дня прекрасно подходит для новых начинаний. Добавим, что Близнецы мастерски используют манипуляцию, чтобы добиться своего.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков наступает удачное время для шопинга. Можно делать подарки себе любимым, а можно купить что-то для любимого человека, родителей, друзей. Большой успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, кто жаждет кардинальных жизненных перемен.

Лев (23 июля — 23 августа)

21 апреля Львам будет полезно поделиться тайнами с близкими людьми. Это поможет получить от них важный совет. Также лучше держите свои чувства под контролем — не стоит ругаться и ссориться по мелочам с друзьями и родственниками, чтобы не разрушить любовь и уважение. Кстати, Львы занимают уверенную позицию в топ-3 наиболее самовлюбленных знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Прилив внутренних сил Девам в эту пятницу может подарить общение с близкими. Чем больше 21 апреля будет общения и взаимной поддержки — тем лучше. А ночью возможны осознанные сны: если правильно сформулируете запрос, есть шанс получить ответ во сне.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила предлагают Весам стать активнее в социальной сфере и наладить общение с друзьями, семьей, коллегами. Именно окружающие подскажут вам 21 апреля, как закрыть старые пробелы, объяснят некоторые события или помогут уловить смысл чужих намеков.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не исключено, что у Скорпионов в эту пятницу начнется череда побед на всех фронтах. Ночные светила помогут обрести мотивацию и вдохновение, найти ключ к разгадке самых жизненных тайн и к решению самых сложных задач во всех жизненных сферах. Отметим, что Скорпионы очень жестоки в конкуренции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В начале дня Стрельцам потребуется осмотрительность. Это не лучший день для инициативы и превышения лимита. Вместо новых начинаний во второй половине дня лучше всего довести начатое до конца. Это привнесет в жизнь неожиданную гармонию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

21 апреля Козерогам стоит помечтать о путешествиях, загадать и спланировать новые пути. Творить в эту пятницу лучше всего налегке: желательно избавиться от деструктивных мыслей и негативной энергии, направив внимание на позитив. Это поможет удержать ориентиры.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям пришло время подумать о будущем. 21 апреля желательно заняться планированием дел, мечтать, думать о перспективах. Ночные светила помогут вам избавиться от негативных мыслей и установок. Если кто-то протянет вам руку помощи, сделайте то же самое.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эта пятница подходит Рыбам для новых достижений. Звезды обеспечат вам большую удачу и отличное настроение. Помните: чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. Не бойтесь исключать из своей жизни ненужных людей, привычки, вещи.