Ретроградный Меркурий на пороге: каким знакам Зодиака придется сложнее всего

Тельцы, Близнецы и Скорпионы почувствуют всю болезненность сезона ретроградности планеты

С 21 апреля 2023 года планета Меркурий вступает в ретроградную фазу, в которой пробудет до 15 мая. По словам астрологов, в эти дни все может валиться из рук. Но больше всего повлияет данное небесное событие на тройку знаков Зодиака.

Прогноз астрологов на ретроградный Меркурий весной 2023 года говорит о том, что трудно придется Тельцам, Близнецам и Скорпионам. Об этом свидетельствуют их гороскопы, пишет Bustle.

Телец

Вам предстоит непростая работа в ближайшие несколько недель. Возможные проблемы могут быть связаны с финансами. Появятся непредвиденные расходы или произойдут перебои с доходом. Эти события заставят вас понервничать, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и следовать намеченным финансовым целям, чтобы сохранить материальную стабильность в дальнейшем. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Астрологи призывают проявлять осторожность в финансовых вопросах в этот ретроградный Меркурий. Не исключены задержки или неудачи в денежных операциях, а также контрактах и переговорах. Будьте внимательны и поразмышляйте о том, что действительно для вас важно. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Скорпионы и так имеют репутацию эмоциональных и угрюмых людей, и ретроградный Меркурий лишь усилит это впечатление. Вы испытаете беспокойство и столкнетесь в перепадами настроения. Астрологи советуют замедлиться, уделить время уходу за собой, лишний раз остаться дома. Гороскоп для Скорпиона на сегодня найдете на сайте.

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