"Иначе забрать его будет невозможно": известный экстрасенс ответил, когда будет освобожден Крым

Макс Гордеев заявил, что очень много оккупированных россией территорий будет освобождено

Известный украинский экстрасенс и таролог, участник шоу "Битва экстрасенсов" Макс Гордеев рассказал, когда будут освобождены оккупированные россией территории Украины, в том числе и Крымский полуостров.

В интервью unian астроэксперт заявил, что очень много оккупированных территорий будет освобождено уже в этом году, остальная часть — в следующем. Но о возвращении Крыма пока говорить рано.

"Возвращение Крыма будет нескоро. Хочу заметить, что полуостров мы вернем только после того, как вернем все остальные территории. Тогда будет контрнаступление, потому что иначе забрать его будет невозможно", — сказал Макс Гордеев.

Экстрасенс отметил, что до конца 2023 года будут большие возможности освободить Херсонскую область. Также украинская армия сможет дойти до Мариуполя.

Ранее Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время. По его прогнозам, украинская армия будет активно освобождать территории.

Также экстрасенс рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По словам Гордеева, путин работает с магией.