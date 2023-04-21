Двум знакам Зодиака широко улыбнется фортуна в период коридора затмений

Луна принесет им счастье и финансовое благополучие

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака сильно повезет в период весеннего коридора затмений, который начался 20 апреля и закончится 5 мая. Этим представителям зодиакального круга будет везти как в профессиональных вопросах, так и личной жизни. Рассказываем, кому ждать подарки судьбы.

Фортуна широко улыбнется людям, рожденным под созвездиями Весов и Стрельца. Об этом пишет unian.

Весы

Весы смогут расширить свой кругозор и найти новых друзей. Их ожидает очень много общения. Весы приобретут уверенность в себе, однако стоит гармонично балансировать между работой и личной жизнью. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

У Стрельцов появится много новых возможностей для развития в работе или в любви. Они смогут достичь больших результатов и добиться желаемых целей. Главное — не останавливаться на достигнутом и верить в себя. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака посчастливится в апреле 2023 года. Одному повезет в работе, другому — в любви.