Готовьтесь к черной полосе: трем знакам Зодиака ретроградный Меркурий принесет неприятности

Этой тройке понадобится титановое терпение на этот период

С пятницы, 21 апреля 2023 года, и до 15 мая планета Меркурий вступает в ретроградную фазу, что конечно же отразится на жизнях многих знаков Зодиака. Особенно сильно его прочувствуют три представителя зодиакального круга, жизнь которых посетит черная полоса.

По словам астрологов, до 15 мая жизнь этой тройки будет наполнена большими испытаниями, ссорами, финансовыми неприятностями и другими проблемами. И такими неудачниками являются представители Тельцов, Львов и Водолеев.

Телец

Ретроградный Меркурий станет настоящим испытанием для этого знака зодиака, заставив Тельца пересмотреть то, как они выражают свои мысли и чувства. Изменения в этот период будут неизбежны. Однако паниковать не стоит. Прежде чем принимать какое-либо решение, несколько раз обдумайте возможные варианты развития событий. Сосредоточьтесь на том, что еще не решено, и ищите альтернативы. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Лев

Ретроградация Меркурия сильно повлияет на карьеру Льва. Он станет инициатором перемен, заставив людей под этим знаком зодиака всерьез задуматься о дальнейшем пути своей профессиональной карьеры. Однако в данный момент не стоит действовать под влиянием момента. Забудьте о принятии рискованных решений. Все серьезные шаги в этом случае нужно тщательно обдумать. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Водолей

Ближайшие дни будут полны недоразумений, как среди близких, так и на рабочем месте. Приготовьтесь к настоящему миксу. Приближается время, когда будет трудно избежать горячих дискуссий и разговоров, которые не приведут ни к каким решениям. Терпение, однако, является ключом к успеху. Во время ретроградного Меркурия подумайте немного дольше о том, чего вы ожидаете от себя и где вы видите себя в будущем. Гороскоп для Водолей на сегодня узнайте на сайте.

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