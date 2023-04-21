Гороскоп на 22 апреля: кто-то найдет свою любовь, а кого-то ждет выгодная сделка

Смелые шаги или важные решения, которые будут приняты 22 апреля, могут изменить вашу жизнь.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настройтесь на сложный и плодотворный день. Вас ожидает много работы, важных встреч и неотложных вопросов, с которыми вы успешно справитесь. Не тратьте время понапрасну, сосредоточьтесь на выполнении своих планов. 22 апреля лучше не слушать чужих советов или замечаний, они не будут полезны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Первая половина дня больше подходит для важных встреч и переговоров. Тельцы ясно видят ситуацию и легко ориентируются в сложных вопросах. Удачное стечение обстоятельств поможет вам добиться 22 апреля отличных результатов в любой работе. Если вы одиноки, то есть шанс найти свою любовь. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный и благоприятный день для Близнецов. Звезды будут помогать вам во всех делах, поэтому используйте свой шанс и займитесь в первую очередь сложными и важными вопросами. Лучше не принимать деловые предложения, какими бы интересными они ни казались: можно потерять на этом деньги.

Рак (22 июня — 22 июля)

Наиболее подходящее время для ответственной работы — первая половина дня. Назначайте на это время сложные дела и встречи. Все контакты с друзьями или родными перенесите на вечер, чтобы они не повлияли на ваше рабочее настроение. Перед принятием решения взвешивайте его последствия. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Работоспособность и энергия Львов 22 апреля находится на высоком уровне, поэтому все запланированное будет выполнено с наилучшими результатами. При заминках измените угол зрения на проблему: так можно заметить свои ошибки и увидеть оптимальные пути решения. Вечером порадуйте себя, займитесь чем-то приятным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Напряженный день. Вам придется решать неприятные вопросы и участвовать в сложных спорах или дискуссиях. Наберитесь терпения, постарайтесь сохранять спокойный и конструктивный настрой. Не соглашайтесь на рискованные сделки или предложения: можно потерять больше, чем приобрести.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть шанс получить интересное и выгодное предложение, однако перед тем, как его принять, подумайте о своих возможностях и взвесьте все риски. Занимайтесь в первую очередь тем, что принесет вам финансовый доход. Больше отдыхайте, уделите время своему здоровью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Начало новых дел или проектов в этот день будет выгодно для Скорпионов и принесет им финансовую прибыль. Отложенные ранее вопросы могут благополучно разрешиться, так как ситуация изменилась и у вас появились новые возможности. Преодолевая сложности в этот день, вы получите новый полезный опыт.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ожидает насыщенный день, однако большинство дел, которыми предстоит заниматься, будут скучными или монотонными. Стрельцам представятся хорошие возможности закончить какое-то сложное дело. Но прежде чем браться за него, рассчитайте свои силы и соберите всю информацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для карьерного и профессионального роста. У Козерогов сейчас много прекрасных идей и планов, которые убедят начальство в их высокой квалификации. Сконцентрируйте свое внимание на важных и первостепенных вопросах, не беритесь за все дела сразу. Опасайтесь завистников. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

22 апреля хорошо работать над теми делами, в которых вы прекрасно разбираетесь и можете быстро добиться результатов. Водолеям надо сосредоточить внимание на одном или двух вопросах, но не делать несколько дел одновременно, чтобы избежать промахов и ошибок. Позаботьтесь о своих близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Спешка будет вредна для работы. Решайте вопросы вдумчиво, обстоятельно, просчитывая все возможные последствия. 22 апреля хорошо заняться в первую очередь теми делами, которые связаны с финансовой прибылью. В личной жизни у Рыб все складывается прекрасно, в отношениях царит идиллия.