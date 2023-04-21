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Гороскоп на 22 апреля: кто-то найдет свою любовь, а кого-то ждет выгодная сделка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 22 апреля 2023 года
Гороскоп на 22 апреля 2023 года. Фото Телеграф

Смелые шаги или важные решения, которые будут приняты 22 апреля, могут изменить вашу жизнь.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настройтесь на сложный и плодотворный день. Вас ожидает много работы, важных встреч и неотложных вопросов, с которыми вы успешно справитесь. Не тратьте время понапрасну, сосредоточьтесь на выполнении своих планов. 22 апреля лучше не слушать чужих советов или замечаний, они не будут полезны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Первая половина дня больше подходит для важных встреч и переговоров. Тельцы ясно видят ситуацию и легко ориентируются в сложных вопросах. Удачное стечение обстоятельств поможет вам добиться 22 апреля отличных результатов в любой работе. Если вы одиноки, то есть шанс найти свою любовь. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный и благоприятный день для Близнецов. Звезды будут помогать вам во всех делах, поэтому используйте свой шанс и займитесь в первую очередь сложными и важными вопросами. Лучше не принимать деловые предложения, какими бы интересными они ни казались: можно потерять на этом деньги.

Рак (22 июня — 22 июля)

Наиболее подходящее время для ответственной работы — первая половина дня. Назначайте на это время сложные дела и встречи. Все контакты с друзьями или родными перенесите на вечер, чтобы они не повлияли на ваше рабочее настроение. Перед принятием решения взвешивайте его последствия. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Работоспособность и энергия Львов 22 апреля находится на высоком уровне, поэтому все запланированное будет выполнено с наилучшими результатами. При заминках измените угол зрения на проблему: так можно заметить свои ошибки и увидеть оптимальные пути решения. Вечером порадуйте себя, займитесь чем-то приятным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Напряженный день. Вам придется решать неприятные вопросы и участвовать в сложных спорах или дискуссиях. Наберитесь терпения, постарайтесь сохранять спокойный и конструктивный настрой. Не соглашайтесь на рискованные сделки или предложения: можно потерять больше, чем приобрести.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть шанс получить интересное и выгодное предложение, однако перед тем, как его принять, подумайте о своих возможностях и взвесьте все риски. Занимайтесь в первую очередь тем, что принесет вам финансовый доход. Больше отдыхайте, уделите время своему здоровью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Начало новых дел или проектов в этот день будет выгодно для Скорпионов и принесет им финансовую прибыль. Отложенные ранее вопросы могут благополучно разрешиться, так как ситуация изменилась и у вас появились новые возможности. Преодолевая сложности в этот день, вы получите новый полезный опыт.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ожидает насыщенный день, однако большинство дел, которыми предстоит заниматься, будут скучными или монотонными. Стрельцам представятся хорошие возможности закончить какое-то сложное дело. Но прежде чем браться за него, рассчитайте свои силы и соберите всю информацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для карьерного и профессионального роста. У Козерогов сейчас много прекрасных идей и планов, которые убедят начальство в их высокой квалификации. Сконцентрируйте свое внимание на важных и первостепенных вопросах, не беритесь за все дела сразу. Опасайтесь завистников. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

22 апреля хорошо работать над теми делами, в которых вы прекрасно разбираетесь и можете быстро добиться результатов. Водолеям надо сосредоточить внимание на одном или двух вопросах, но не делать несколько дел одновременно, чтобы избежать промахов и ошибок. Позаботьтесь о своих близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Спешка будет вредна для работы. Решайте вопросы вдумчиво, обстоятельно, просчитывая все возможные последствия. 22 апреля хорошо заняться в первую очередь теми делами, которые связаны с финансовой прибылью. В личной жизни у Рыб все складывается прекрасно, в отношениях царит идиллия.

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