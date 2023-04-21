Ретроградный Меркурий настал: четыре знака Зодиака, которые оказались под его особым влиянием

Водолею, Скорпиону, Льву и Тельцу в ближайшие недели может быть непросто, но многие из изменений улучшат вас и вашу жизнь

С 21 апреля начинается ретроградный сезон планеты Меркурий, который продлится до 14 мая 2023 года включительно. В эти дни в жизни некоторых знаков Зодиака может царить хаос, хотя и многие изменения пойдут им на пользу.

По словам астрологов, ретроградный Меркурий оказывает наибольшее влияние на такие знаки Зодиака – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Подробнее читайте в их гороскопах, передает elitedaily.com.

Телец

Этот знак Зодиака точно почувствует на себе ретроградность Меркурия. В ближайшие недели вам захочется пересмотреть то, как вы привыкли выражать свои мысли, мнения и идеи. Обычно вы стремитесь к последовательности мышления, но ретрофаза планеты предлагает альтернативу. Найдите время для переоценки себя. Не стесняйтесь немного выйти из зоны комфорта: это пойдет вам на пользу. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Лев

Период ретроградного Меркурия принесет переоценку вашей карьере и профессиональным начинаниям. Возможно, вы решите попробовать что-то новое и начнете мыслить нестандартно. Не стесняйтесь обдумывать каждую деталь, и если передумаете – это нормально. К концу этого транзита вы обретете ясное понимание касательно своих планов и будете рады, что нашли время взвесить все "за" и "против". Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

В этом месяце предстоят важные разговоры с вашей половинкой. Личная жизнь может казаться нестабильной. Вам нужно время, чтобы понять, куда движутся ваши отношения. Чтобы роман прошел испытание временем, лучше осознать сейчас свои цели в этой романтической связи. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

Звезды предлагают просмотреть и пересмотреть любые текущие контракты или соглашения в период ретроградного Меркурия. Прежде всего это касается дел, связанных с домом. Возможно, вы планируете сменить место жительство. Но беспокоиться не стоит, все будет продвигаться довольно медленно. У вас есть возможность прислушаться к себе, поверьте, будущий результат вас удовлетворит. Гороскоп для Водолея на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий сулит неприятности. Готовьтесь к черной полосе в жизни.