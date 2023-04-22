"Сильная женская энергия": экстрасенс рассказал, кто станет президентом Украины после Зеленского

Макс Гордеев не исключает, что страной будет руководить женщина

Известный украинский экстрасенс, таролог и мольфар Макс Гордеев озвучил прогноз, кто может стать следующим президентом Украины после главы государства Владимира Зеленского.

О том, что речь идет о женской энергии, астроэксперт заявил в интервью unian. Он не исключает, что страной будет руководить женщина.

"Есть большая вероятность, что это может быть женщина. В своих видениях я видел либо женщину, либо человека, у которого сильная женская энергия, в том числе сочувствия", – сказал Гордеев. Однако экстрасенс подчеркнул, что о новом президенте воюющей страны пока еще рано думать.

Также экстрасенс рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По словам Гордеева, путин работает с магическими ритуалами, а также назвал президента россии падлом и демоном.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.