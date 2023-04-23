Гороскоп на 24 апреля: кого-то ждут важные встречи, а кого-то дополнительный доход

В этот день хорошо взять небольшую паузу и подумать о своих планах и мечтах.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будет сложно войти в рабочий ритм и сконцентрировать внимание на чем-то важном. Лучше не начинать сложных дел и заняться рутинными обязанностями. Деловые предложения нуждаются в тщательном рассмотрении и прояснении всех деталей; только после этого можно на них соглашаться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Уровень энергии у Тельцов будет не очень высок и, возможно, решение сложных вопросов будет даваться нелегко. Звезды советуют отойти от привычных способов работы, проявить новаторские методы, тогда вам удастся быстрее продвинуться в работе. Прислушивайтесь к организму, чаще делайте перерывы. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный и удачный день. Многое будет удаваться Близнецам легко и можно будет продвинуться в сложных или трудоемких проектах. Однако во второй половине дня ваша энергия пойдет на спад, и деловая активность начнет уменьшаться. Общайтесь и знакомьтесь с новыми людьми: возможны важные встречи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы будете генерировать удачные и интересные идеи, которыми вскоре можете выгодно воспользоваться. Попробуйте реализовать что-нибудь важное 24 апреля: это поднимет вашу уверенность в своих силах и зарядит вас оптимизмом. Возможны неожиданные ситуации, к которым придется быстро адаптироваться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Приготовьтесь к напряженному и загруженному дню. Не передавайте свои обязанности окружающим: ваши коллеги или близкие не оправдают ожиданий и вам придется переделывать их работу. Общение тоже будет напряженным, поэтому старайтесь ограничить контакты в этот день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваша деловая хватка и работоспособность на высоком уровне и можно браться за самые сложные вопросы. Если вы откладывали какие-то дела, то есть шанс завершить то, что раньше не удавалось. 24 апреля удачное время у Дев для налаживания новых связей или восстановления старых контактов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам придется преодолевать немалое сопротивление в рабочих вопросах и улаживать разного рода проблемы, однако в целом, день пройдет плодотворно и удачно. Следует проявлять настойчивость в делах и добиваться своих целей. Вечером можно поговорить с близкими об общих планах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день ваша сообразительность и ясность мышления помогут наилучшим образом решать все сложные вопросы или быстро реагировать на любые ситуации. Не стоит обсуждать свои планы или идеи с окружающими. В сложных ситуациях обращайтесь за советом или поддержкой к близким людям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Первая половина дня больше подходит для решения сложных или неприятных дел. После обеда Стрельцам захочется расслабиться и заняться мелкими домашними делами. Не бойтесь новых заданий или работы в неизвестной для вас области: вам будет легко во всем разобраться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следует обратить внимание на свое здоровье. Напряженная работа последних дней отняла много сил, поэтому надо поддержать свой иммунитет, больше находиться на воздухе, хорошо высыпаться. Полезно выбрать новую диету, пить больше витаминов. В разговорах с домашними будьте тактичнее и мягче. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам может повезти в какой-то неожиданной ситуации. Используйте открывшиеся возможности, не переживайте, если ваши планы внезапно изменились. Эмоциональный уровень Водолеев повышен, поэтому возможны ссоры и конфликтные ситуации, в том числе с начальством. Сохраняйте дружелюбный настрой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачный и плодотворный день. Вам под силу будет завершить много важных и трудных дел, сосредоточенно работать и не отвлекаться на пустые разговоры. Если вы попросите поддержки у близких людей, они с удовольствием вам помогут. Возможен дополнительный доход.